VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

Antecedentes y adhesión provincial

La reforma forma parte de un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado modificaciones al régimen de verificaciones técnicas que incluyeron la extensión de los plazos para los vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pueda realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo.