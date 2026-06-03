Política

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

Los mecánicos deberán garantizar sistemas compatibles con la base de datos administrada por Transporte.

La VTV debe hacerse cada dos años para vehículos de hasta siete años y cada un año para vehículos de más de siete años.
La VTV debe hacerse cada dos años para vehículos de hasta siete años y cada un año para vehículos de más de siete años.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Milei habilitó este miércoles un registro para que talleres mecánicos privados realicen la VTV y RTO en Argentina, buscando terminar con el monopolio estatal.
  • Oficializada en el Boletín Oficial, la medida exige que los talleres cumplan requisitos técnicos y se integren a la base de datos oficial tras superar amparos judiciales previos.
  • El impacto de la desregulación dependerá ahora de la adhesión de cada provincia, las cuales conservan la potestad para aplicar los cambios del sistema en sus territorios.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha este miércoles el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una reforma anunciada horas antes con la que se busca abrir el sistema a nuevos prestadores y dejar atrás la obligatoriedad de concurrir exclusivamente a las plantas habilitadas por el Estado.

La medida fue formalizada a través de una publicación en el Boletín Oficial y establece que los talleres particulares que cumplan con las condiciones técnicas exigidas podrán inscribirse para prestar el servicio.

La Secretaría de Transporte será la encargada de administrar un registro centralizado y de controlar la carga e interoperabilidad de la información generada por cada inspección. La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que con la apertura del registro para talleres privados se termina el "monopolio de las plantas de VTV".

Entre las exigencias técnicas previstas para obtener la habilitación figuran equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación y las emisiones contaminantes, además de instrumentos para medir ruidos, verificar neumáticos y realizar controles eléctricos. También deberán contar con herramientas específicas para inspeccionar el estado general de los vehículos y certificar que cumplen con las condiciones de seguridad exigidas para circular.

Antecedentes y adhesión provincial

La reforma forma parte de un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado modificaciones al régimen de verificaciones técnicas que incluyeron la extensión de los plazos para los vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pueda realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo. 

Sin embargo, la implementación de la reforma había quedado demorada por una medida cautelar impulsada por cámaras vinculadas a las plantas de revisión técnica.

La implementación definitiva del nuevo esquema dependerá además de la adhesión que realicen las distintas jurisdicciones, ya que cada provincia conserva facultades para definir la aplicación de los cambios dentro de su territorio. 

Para poder operar, los talleres deberán remitir la información requerida por la autoridad de aplicación y garantizar que sus sistemas sean compatibles con la base de datos administrada por la Secretaría de Transporte.

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