Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 3 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 3 de junio en Tucumán un clima inestable, con lloviznas y temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 22°C.
- Con alta humedad y vientos del sur, la jornada tendrá lloviznas intermitentes y cielo nublado. Se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren parcialmente hacia la noche.
- Se prevé que el clima templado y húmedo continúe el resto de la semana, por lo que se recomienda a los ciudadanos salir con abrigo liviano y paraguas para evitar sorpresas.
Los tucumanos tendrán un miércoles 3 de junio con condiciones de tiempo inestable, alta humedad y probabilidad de lloviznas durante buena parte de la jornada. Según el pronóstico oficial del clima, la temperatura oscilará entre los 14°C y los 22°C, en un contexto de cielo mayormente cubierto.
Durante la madrugada se esperan lloviznas aisladas con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura rondará los 15°C.
Pronóstico del clima
Las condiciones inestables continuarán durante las primeras horas del día. El informe meteorológico prevé lloviznas y una temperatura cercana a los 14°C, acompañada por vientos leves del sector sudoeste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
La humedad seguirá siendo elevada, por lo que la sensación térmica podría resultar algo más fresca durante las primeras horas de la jornada.
Cómo estará el clima durante la tarde
La tarde será el período más templado del día. Se espera una temperatura máxima de 22°C, aunque persistirá la posibilidad de lloviznas aisladas.
Los vientos rotarán al sector sur y mantendrán velocidades moderadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora, favoreciendo un ambiente húmedo y con abundante nubosidad.
El tiempo para la noche
Hacia la noche mejorarán parcialmente las condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá nublado, pero la probabilidad de lluvias descenderá a valores de entre el 0% y el 10%.
La temperatura se ubicará alrededor de los 18°C, generando un cierre de jornada fresco y estable.
Cómo seguirá el tiempo en los próximos días
De acuerdo con las previsiones extendidas, Tucumán mantendrá temperaturas agradables durante el resto de la semana. Las máximas se moverán entre los 20°C y 22°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14°C y 16°C.
El escenario estará dominado por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones débiles, propias de esta época del año en la provincia.
Resumen del clima para este miércoles 3 de junio en Tucumán
Temperatura mínima: 14°C.
Temperatura máxima: 22°C.
Probabilidad de lluvias: entre 10% y 40%.
Vientos: del sudoeste y sur entre 7 y 12 km/h.
Humedad elevada.
Cielo mayormente nublado con lloviznas aisladas.
Los especialistas recomiendan salir con abrigo liviano y paraguas, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las condiciones para lloviznas serán más frecuentes.