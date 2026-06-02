Operativo seducción: así es el plan que tiene Atlético de Madrid para retener a Julián Álvarez

Resumen para apurados
- Atlético de Madrid diseña un plan para retener al delantero argentino Julián Álvarez ante el interés de gigantes europeos de cara al mercado post Mundial 2026.
- Tras rechazar ofertas del Barcelona y con el PSG al acecho, el club madrileño busca mejorarle el sueldo y extender su contrato vigente hasta 2030 debido a su gran rendimiento.
- El futuro de la 'Araña' se perfila como una de las grandes novelas del mercado europeo, donde la decisión final del jugador tras el Mundial definirá su próximo destino.
Mientras la Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026, el futuro de Julián Álvarez empieza a transformarse en uno de los temas más calientes del mercado europeo. El delantero cordobés despierta el interés de varios gigantes del continente y, aunque Atlético de Madrid insiste en que no piensa desprenderse de su principal figura, la situación podría cambiar una vez finalizada la Copa del Mundo.
Barcelona fue el primero en mover fichas con una propuesta millonaria que rápidamente fue descartada por la dirigencia del conjunto madrileño. La respuesta del club incluso incluyó mensajes en redes sociales que dejaron entrever una postura firme: la intención es retener a la “Araña” y construir el proyecto deportivo alrededor suyo.
Sin embargo, en España aseguran que el escenario no está completamente cerrado. Desde hace tiempo, PSG sigue de cerca al atacante surgido en River y estaría dispuesto a realizar una oferta de gran magnitud para incorporarlo. Todo dependerá también de la postura que adopte el futbolista después del Mundial.
Álvarez es importante en todos los aspectos para Atlético de Madrid
Aunque Julián nunca manifestó públicamente su deseo de marcharse, distintas versiones indican que podría analizar nuevos desafíos en su carrera. Ante esa posibilidad, Atlético ya trabaja en una estrategia para convencerlo de continuar: mejorar significativamente su contrato, elevarlo al grupo de los salarios más altos del plantel e incluso extender un vínculo que actualmente se prolonga hasta mediados de 2030.
La importancia del argentino dentro del equipo de Diego Simeone explica semejante esfuerzo. Desde su llegada al fútbol español se convirtió rápidamente en una de las referencias ofensivas del “Colchonero”, acumulando 49 goles en 106 partidos y siendo determinante en los encuentros más importantes de la temporada.
Por ahora, Atlético mantiene su postura inamovible y rechaza cualquier posibilidad de negociación. Pero una vez terminado el Mundial, el mercado volverá a acelerarse y el futuro de Álvarez podría quedar en el centro de una de las grandes novelas del fútbol europeo.