Operativo seducción: así es el plan que tiene Atlético de Madrid para retener a Julián Álvarez

Mientras la Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026, el futuro de Julián Álvarez empieza a transformarse en uno de los temas más calientes del mercado europeo. El delantero cordobés despierta el interés de varios gigantes del continente y, aunque Atlético de Madrid insiste en que no piensa desprenderse de su principal figura, la situación podría cambiar una vez finalizada la Copa del Mundo.