La clave del descanso en adultos mayores no es la hora exacta de acostarse sino mantener una rutina estable

En cambio, una rutina estable ayuda a que el organismo identifique cuándo debe estar activo y cuándo debe prepararse para descansar. Los beneficios de esta constancia son: mejor calidad del sueño, mayor energía, menor sensación de fatiga, mejor estado de ánimo, mayor facilidad para mantener actividades sociales y recreativas y mejor regulación del apetito. Por eso, la hora de acostarse debe ajustarse al horario elegido para levantarse. De esta manera, el organismo puede completar todas las fases necesarias del sueño y lograr un descanso verdaderamente reparador.