Estados Unidos busca consolidarse como potencia en su Mundial de la mano de un argentino

Estados Unidos tiene ante sí una oportunidad única para demostrarle al mundo que su evolución futbolística no es una promesa, sino una realidad palpable. El Mundial 2026 lo ubica como coanfitrión, una especie de "frutilla del postre" para un país que dedicó décadas y millones de dólares a inyectar en su estructura deportiva una dosis de fútbol sin precedentes en lo económico, deportivo y social. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino buscará mostrarle a 47 selecciones que, en el país de las barras y las estrellas, este deporte ya no es un proyecto: es una potencia consolidada.