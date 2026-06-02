Estados Unidos busca consolidarse como potencia en su Mundial de la mano de un argentino
Con Mauricio Pochettino al mando, el coanfitrión busca transformar décadas de inversión en una realidad competitiva.
Resumen para apurados
- Mauricio Pochettino dirigirá a la selección de EE.UU. en el Mundial 2026, donde el país coanfitrión busca consolidarse como potencia tras décadas de inversión.
- Tras asumir en 2024, el DT argentino implementa un sistema ofensivo liderado por Christian Pulisic, respaldado por un proceso con triunfos ante Uruguay, Japón y Paraguay.
- El certamen representa la oportunidad definitiva para que Estados Unidos demuestre su evolución futbolística y se posicione firmemente en la élite del fútbol mundial.
Estados Unidos tiene ante sí una oportunidad única para demostrarle al mundo que su evolución futbolística no es una promesa, sino una realidad palpable. El Mundial 2026 lo ubica como coanfitrión, una especie de "frutilla del postre" para un país que dedicó décadas y millones de dólares a inyectar en su estructura deportiva una dosis de fútbol sin precedentes en lo económico, deportivo y social. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino buscará mostrarle a 47 selecciones que, en el país de las barras y las estrellas, este deporte ya no es un proyecto: es una potencia consolidada.
Por invitación propia
Al ser uno de los organizadores, Estados Unidos aseguró su clasificación sin pasar por el rigor de las Eliminatorias de Concacaf. No obstante, el equipo mantuvo una agenda de amistosos de alto nivel con resultados que invitan a la ilusión, destacándose una histórica goleada 5-1 sobre la Uruguay de Marcelo Bielsa.
Desde fines de 2025, el proceso de Pochettino mostró solidez con victorias frente a Japón (2-0), Australia (2-1) y Paraguay (2-1), además de un empate 1-1 frente a Ecuador. Las únicas deudas pendientes aparecieron contra potencias europeas, con caídas frente a Bélgica (2-5) y Portugal (0-2).
Aquel insuperable debut
La aventura mundialista más exitosa de los norteamericanos se remonta a la edición inaugural en Uruguay 1930. En aquella ocasión, alcanzaron las semifinales tras liderar su grupo con victorias 3-0 ante Paraguay y Bélgica, aunque el sueño terminó con un duro 6-1 a manos de Argentina.
La edición de 2026 representará su decimosegunda participación en la máxima cita. Su antecedente más reciente es Qatar 2022, certamen en el que superaron invictos un grupo exigente (Inglaterra, Irán y Gales), para luego despedirse en octavos de final tras caer 3-1 frente a Países Bajos.
Un argentino al rescate
Mauricio Pochettino asumió la conducción técnica en septiembre de 2024, tras el cierre del ciclo de Gregg Berhalter. El argentino aporta una jerarquía inédita al banco estadounidense, respaldado por su paso por la élite europea en clubes como Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain. Su llegada busca darle al plantel ese "plus" competitivo necesario para las instancias de eliminación directa.
El laboratorio de Pochettino
El Estados Unidos de Pochettino es, por definición, proactivo. Su plan de juego se edifica sobre tres pilares tácticos fundamentales:
1. El esquema (4-2-3-1): Aunque ha probado con una línea de tres (3-4-2-1) para buscar solidez, su dibujo predilecto sigue siendo el 4-2-3-1. La premisa es un equipo "corto", con líneas juntas para asfixiar el circuito de juego rival.
2. Presión tras pérdida: Es la marca registrada del DT. En cuanto se pierde la posesión, el equipo salta como un resorte sobre el poseedor del balón para recuperar en campo contrario y castigar rápido.
3. Laterales "aviones": Al igual que en su etapa en Inglaterra, Pochettino les da libertad total a sus defensores por afuera Antonee Robinson y Joe Scally. Ellos estiran la cancha por afuera, permitiendo que los extremos se cierren para generar superioridad numérica por adentro.
El "Capitán América"
Christian Pulisic es el alma espiritual y futbolística del equipo. Bajo el mando de Pochettino, el atacante del Milan goza de libertad de movimientos; si bien suele arrancar por izquierda, su mejor versión aparece cuando flota por el centro para conectar con los volantes. Pulisic ha logrado amalgamar su explosión individual con una madurez táctica superior, convirtiéndose en el recurso más confiable del equipo cuando la pelota quema en las grandes citas.
Mística y récords: del batacazo de 1950 a la muralla Howard
La historia de EE.UU. en los mundiales guarda hitos memorables. Posiblemente el mayor de ellos fue en Brasil 1950, cuando un equipo de jugadores semiprofesionales derrotó 1-0 a la poderosa Inglaterra en Belo Horizonte, en una de las sorpresas más grandes de la competición.
Décadas más tarde, en Brasil 2014, otro portero entró en los libros de oro: Tim Howard. El guardameta realizó 16 atajadas en el duelo de octavos de final ante Bélgica, estableciendo el récord histórico de paradas en un solo partido de la Copa Mundial de la FIFA.
Fixture completo
Estados Unidos iniciará su aventura en el Grupo D frente a Paraguay el viernes 12 de junio desde las 22, en Los Ángeles. Luego, se trasladará a Seattle para enfrentar a Australia el 19 del mismo mes desde las 16; mientras que cerrará su participación en la primera fase contra Turquía el 25 de junio desde las 23 nuevamente en "L.A."
Lista de convocados
Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire, USA), Matt Freese (New York City FC, USA) y Matt Turner (New England Revolution, USA).
Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew, USA), Sergiño Dest (PSV, PBJ), Alex Freeman (Villarreal, ESP), Mark McKenzie (Toulouse, FRA), Tim Ream (Charlotte FC, USA), Chris Richards (Crystal Palace, ING), Antonee Robinson (Fulham, ING), Miles Robinson (FC Cincinnati, USA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, ALE) y Auston Trusty (Celtic, ESC).
Volantes: Tyler Adams (Bournemouth, ING), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps, CAN), Weston McKennie (Juventus, ITA), Cristian Roldan (Seattle Sounders, USA), Brenden Aaronson (Leeds United, ING) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen, ALE).
Delanteros: Christian Pulisic (Milan, ITA), Alejandro Zendejas (América, MEX), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, ALE), Timothy Weah (Olympique de Marsella, FRA), Folarin Balogun (Monaco, FRA), Ricardo Pepi (PSV, PBJ) y Haji Wright (Coventry City, ING). DT: Mauricio Pochettino.