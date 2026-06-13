El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

Lo habitual es que todos los estrenos bajen de manera irremediable, pero este film ya llevaba recaudado U$S 148 millones con un costo de apenas U$S 1 millón; 104 sólo en Estados Unidos. Lo más curioso de todo esto, es que no deja de subir semana a semana: se estrenó con 17,1 millones, aumentó la cantidad hasta los 23,9 y esta semana ha vuelto a subir hasta los 26,4.