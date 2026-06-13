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El youtuber de 26 años que hizo historia en el cine: dirigió “Obsession” con una ganancia astronómica

Curry Barker había filmado “Milk & Serial” con apenas 800 dólares. Su segundo largometraje mezcla terror psicológico y thriller violento.

PROTAGONISTA. El actor estadounidense Michael Johnston, conocido por su participación en la serie Teen Wolf, es el protagonista de la película.
PROTAGONISTA. El actor estadounidense Michael Johnston, conocido por su participación en la serie Teen Wolf, es el protagonista de la película.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El youtuber Curry Barker rompe récords en cines con "Obsession", película de terror de bajo costo que recaudó U$S 148 millones en tres semanas por su fenómeno viral.
  • Con solo 26 años, Barker venía de filmar un debut de 800 dólares. Su nuevo film costó un millón de dólares y logra un crecimiento de taquilla inédito desde "E.T." en 1982.
  • El éxito consolida la carrera de Barker en la industria del cine comercial. El realizador ya planifica su próximo film de terror titulado "Anything But Ghosts".
Resumen generado con IA

Apenas se estrenó las cuentas cerraron a la perfección: costo mínimo, recaudación en positivo. Y ahora, tras tres semanas en cartelera, el negocio cierra más todavía al punto de romper marcas. "Obsession" es una película de terror que cuenta la historia de un empleado de una tienda de música que adquiere un misterioso juguete sobrenatural. 

Lo habitual es que todos los estrenos bajen de manera irremediable, pero este film ya llevaba recaudado U$S 148 millones con un costo de apenas U$S 1 millón; 104 sólo en Estados Unidos. Lo más curioso de todo esto, es que no deja de subir semana a semana: se estrenó con 17,1 millones, aumentó la cantidad hasta los 23,9 y esta semana ha vuelto a subir hasta los 26,4.

Algo así no ocurría desde 1982, cuando Steven Spielberg dirigió E.T. El extraterrestre que llegó al número 1, lo mantuvo durante 17 semanas ese año y tres el siguiente. "Obsession" ha alcanzado el primer puesto en días sueltos, aunque con la satisfacción de haber ganado a la mismísima The Mandalorian and Grogu perteneciente a la sólida franquicia de Star Wars.

La película dirigida por Curry Barker superó los pronósticos iniciales que proyectaban una recaudación de entre U$S 8 y 9 millones. Exitoso youtuber de apenas 26 años, Barker consigue en su segundo largometraje como director una interesante mixtura entre el terror psicológico y el thriller violento. La fórmula volvió a tener un estupendo resultado tras haber debutado en la industria con Milk & Serial que filmó en 2024 con apenas 800 dólares y acumuló millones de vistas en, Claro y YouTube.

El próximo estreno del cineasta

"Obsession" está haciendo historia en las taquillas, y los fans obviamente se preguntan qué vendrá después para los personajes de la película, y también para su escritor-director. El título de la película es Anything But Ghosts , en español, “Cualquier cosa, menos fantasmas” es la historia de dos falsos cazadores de fantasmas que acaban encontrándose con fantasmas reales.

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