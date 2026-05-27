Sopa de choclo casera: la receta fácil y cremosa ideal para los días fríos

Resumen para apurados
- Cocineros Argentinos difundió este invierno una receta fácil de sopa de choclo casera para que las familias combatan el frío de forma económica y nutritiva en sus hogares.
- La preparación consiste en rehogar choclo, cebolla, ajo y papa, hervirlos en caldo de verduras durante media hora y procesarlos para lograr una textura cremosa y sin gluten.
- Este plato se consolida como una opción clave en invierno por su bajo costo, aporte energético y versatilidad, permitiendo variantes que mejoran su cremosidad y sabor.
Las sopas vuelven a convertirse en protagonistas cuando bajan las temperaturas, y una de las recetas más elegidas del invierno es la sopa de choclo casera. Cremosa, nutritiva y fácil de preparar, esta opción combina ingredientes simples con el sabor dulce y suave del maíz.
La receta difundida por Cocineros Argentinos propone una preparación rápida, perfecta para compartir en familia durante los días fríos.
Ingredientes para hacer sopa de choclo casera
Para cuatro porciones se necesitan:
2 choclos
1 cebolla
1 diente de ajo
1 papa
1 cucharada de manteca
1 litro de caldo de verduras
Bouquet garni
Sal
Pimienta
Nuez moscada
Ají molido
Paso a paso: cómo preparar sopa de choclo
La preparación comienza desgranando los choclos crudos y reservando los marlos, que aportarán más sabor durante la cocción.
Luego, en una cacerola con manteca, se rehoga la cebolla fileteada junto con los granos de choclo y el ajo picado. Después se incorpora la papa cortada en cubitos.
Una vez integrados los ingredientes, se cubre con caldo de verduras y se agregan los condimentos junto al bouquet garni. La sopa debe cocinarse a fuego lento durante aproximadamente media hora.
Finalmente, se retiran los marlos y las hierbas aromáticas, se procesa toda la preparación y se sirve bien caliente.
Por qué la sopa de choclo es ideal para el invierno
El choclo aporta hidratos de carbono complejos, fibra y minerales como magnesio y potasio. Además, es una opción energética y naturalmente libre de gluten, por lo que puede incorporarse en distintas dietas alimentarias.
La combinación con papa y caldo de verduras convierte esta sopa en un plato reconfortante, ideal para combatir el frío y sumar nutrientes durante el invierno.
Tips para que la sopa quede más cremosa
Para lograr una textura todavía más suave y cremosa, muchos cocineros recomiendan:
Agregar queso crema o crema de leche
Incorporar leche tibia al momento de procesar
Usar caldo casero en lugar de cubos industrializados
Sumar pimienta y nuez moscada para potenciar el sabor
En comunidades de cocina y recetas caseras, varios usuarios también aconsejan combinar el choclo con cebolla caramelizada o quesos suaves para darle mayor profundidad al plato.
Una receta clásica y económica
La sopa de choclo se convirtió en una de las recetas más buscadas durante el invierno por su bajo costo, facilidad de preparación y sabor casero.
Además, puede servirse sola, con croutones, queso rallado o incluso acompañada por pan tostado, convirtiéndose en una comida completa para los días más fríos del año.