Emilia Danesi vuelve con un show íntimo en el escenario de CiTà

“Esta es la primera vez que voy a tocar sola en Tucumán. Es una faceta que comencé a desarrollar mientras vivía en Europa y con la cual actué en diferentes países, invitando a músicos locales o argentinos expatriados a tocar conmigo”, cuenta Emilia Danesi en la previa del show que brindará esta noche. La invitación es a las 21 en CiTà (La Madrid 1.457), un escenario ideal para esta propuesta íntima que para ella es muy especial. Y cuenta por qué.
“El repertorio que elegí en esta oportunidad mezcla folklore argentino, que es quizás por lo que la gente más me conoce, y folklore latinoamericano -destaca Danesi-. Elegí unas canciones tradicionales pero antiguas del repertorio folklorico nacional, un set de cuatro canciones del repertorio latinoamericano que interpretaba Caetano Veloso y un set de boleros, que es el otro terreno en el cual me estoy desenvolviendo más”.
“Siempre es hermoso volver y sobre todo a compartir un poco de la transformación que hice desde que me fui, porque es innegable que mi amor por la música y mi deseo de dedicarme al folklore nació mientras vivía en Tucumán -agrega-. Además me parece digno de destacar la importancia de tener espacios como CiTà, donde hay un cuidado y un acuerdo coherente con los artistas. Una mirada transversal del evento. Lo considero algo fundamental para todas las camadas de músicos de la provincia”.