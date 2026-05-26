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El especial gesto de Lionel Scaloni con un club del Federal A que emocionó a sus hinchas

El entrenador de la selección argentina visitó una empresa santafesina y aprovechó para enviarle un mensaje a Sportivo Las Parejas.

El especial gesto de Lionel Scaloni con un club del Federal A que emocionó a sus hinchas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni saludó a Sportivo Las Parejas y posó con su camiseta durante una visita a una empresa en Santa Fe, para apoyar al club santafesino que milita en el Federal A.
  • El DT se grabó con el presidente del club y patrocinador, Nicolás Scarpeccio. Scaloni elogió la sencillez del pueblo, comparándolo con Pujato, su localidad natal santafesina.
  • Este gesto de humildad del técnico campeón del mundo fortalece la identidad del fútbol del interior y motiva a la comunidad de Sportivo Las Parejas de cara a sus desafíos.
Resumen generado con IA

En plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó un gesto que rápidamente emocionó a los hinchas de Sportivo Las Parejas. El entrenador de la Selección argentina visitó una empresa semillera de Santa Fe y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje especial al club que actualmente milita en el Federal A.

El DT campeón del mundo apareció en un video junto a Nicolás Scarpeccio, presidente de la institución e integrante de la firma Super Walter Sembradoras, principal sponsor del club santafesino. Allí, con una camiseta rojiverde y su histórico número 13, Scaloni dejó unas palabras cargadas de cercanía y simpleza.

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El mensaje de Scaloni para Sportivo Las Parejas

“Aprovechando el viaje, acá con la gente de Super Walter. Le mando un saludo a la gente de Sportivo. Espero que tengan un buen año y que disfruten del fútbol, que creo que es el deporte más lindo del mundo”, expresó el técnico de la Scaloneta en el saludo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Pero además del mensaje futbolero, Scaloni también hizo referencia a sus raíces y comparó la ciudad de Las Parejas con su querido Pujato, el pequeño pueblo santafesino donde nació y creció antes de convertirse en campeón del mundo con la Selección argentina.

“He visto cómo está la ciudad y me recuerda mucho a mi pueblo. Somos un poco más chiquitos nosotros, pero al final somos del mismo palo”, agregó el entrenador, dejando otra vez en evidencia el fuerte vínculo que mantiene con el interior santafesino y con la vida de pueblo que suele reivindicar públicamente.

Desde Sportivo Las Parejas no tardaron en responderle. A través de las redes sociales oficiales, el club agradeció el gesto de Scaloni y destacó “la humildad y la sencillez” del entrenador argentino. Además, remarcaron que encuentros como ese “motivan a seguir creciendo, soñando y trabajando” dentro de la comunidad rojiverde.

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