El especial gesto de Lionel Scaloni con un club del Federal A que emocionó a sus hinchas

El mensaje de Scaloni para Sportivo Las Parejas

“Aprovechando el viaje, acá con la gente de Super Walter. Le mando un saludo a la gente de Sportivo. Espero que tengan un buen año y que disfruten del fútbol, que creo que es el deporte más lindo del mundo”, expresó el técnico de la Scaloneta en el saludo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.