Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Para algunos signos, los tiempos de cambio se postergan un poco. Mayo puede haber comenzado como un mes más, donde los mismos problemas se perpetuaban en el tiempo y la imposibilidad de limitar vínculos desgastantes parecía repetirse, haciendo que las determinaciones más temidas volvieran a guardarse en un cajón. Sin embargo, los últimos días del quinto período del año demuestran una tendencia distinta. Según las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, mayo es el lapso en el que cambiará radicalmente la situación existente.