Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru predijo que los signos de Chancho, Serpiente, Tigre y Dragón vivirán un giro radical a fines de mayo por la energía del horóscopo chino.
- Tras semanas de estancamiento y vínculos desgastantes, la energía de Tierra Yin impulsa a estos signos a la introspección y a resolver conflictos pendientes.
- Este proceso facilitará el cierre de ciclos agotadores y la apertura a nuevos proyectos y relaciones, marcando un periodo de profunda transformación personal.
Para algunos signos, los tiempos de cambio se postergan un poco. Mayo puede haber comenzado como un mes más, donde los mismos problemas se perpetuaban en el tiempo y la imposibilidad de limitar vínculos desgastantes parecía repetirse, haciendo que las determinaciones más temidas volvieran a guardarse en un cajón. Sin embargo, los últimos días del quinto período del año demuestran una tendencia distinta. Según las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, mayo es el lapso en el que cambiará radicalmente la situación existente.
El horóscopo chino advierte que los días de transformación llegaron para ciertos animales del zodíaco, incluso si ya daban todo por perdido. La energía de Tierra Yin comienza a mover emociones profundas y obliga a muchos a detenerse y reflexionar. Es el momento justo para examinar nuestras relaciones: descubrir aquellas que suman y soltar los lazos que hace tiempo nos causan dudas.
Los signos que sufrirán un cambio radical en sus vidas
Asimismo, el cosmos llama a tomar acción. Este es un momento de impulso para resolver aquello que nos intimida. Según Squirru, el cierre de mes llega con un clima intenso, ideal para limpiar lo viejo y ordenar lo emocional. A continuación, los signos que vivirán un quiebre en los próximos días.
Chancho
El Chancho se verá impulsado a adoptar una postura más confiada que le permita tomar decisiones relacionadas con su hogar, pero también con aquellos proyectos personales que lo entusiasman. En este proceso, no se deben olvidar las cuestiones de pareja. Sin embargo, antes del nuevo comienzo habrá un plazo de introspección para juntar fuerzas: una pausa necesaria para recuperarse de cara a una etapa completamente diferente en su vida.
Serpiente
Aunque aparece como el signo de "choque" en estas jornadas, la Serpiente tendrá la oportunidad de oro para hacer un cambio clave. Es probable que viejas tensiones acumuladas terminen por explotar; lejos de ser algo negativo, esto le permitirá cerrar definitivamente vínculos agotados y ordenar situaciones que venían generando un fuerte agotamiento mental desde hace meses.
Tigre
Las afinidades energéticas juegan a favor del Tigre y le traen oportunidades inesperadas, tanto en el plano laboral como en el amoroso. Este signo sentirá que algo vuelve a encenderse en su interior después de semanas marcadas por el cansancio o la apatía. Es un excelente momento para aceptar propuestas novedosas y animarse, de una vez por todas, a salir de la rutina.
Dragón
Mayo termina con mucho movimiento y decisiones de peso para el Dragón. Los próximos días traerán noticias, conversaciones pendientes y la posibilidad de reencontrarse con personas del pasado. Para aprovechar al máximo esta energía de limpieza y renovación, la clave estará en dejar de lado el orgullo y no actuar bajo los impulsos del ego.