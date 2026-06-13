El mito del PH de la piel: lo que realmente define el olor de un perfume, según un experto

Es cuando los perfumistas de diseño entran en escena, no solo para particulares. A Martinelli ya le pasó: lo convocaron para captar el aroma de la Casa Histórica, donde se declaró la Independencia argentina. Al creador le salió “Umbral” que es un perfume no corpóreo (para ambientes) que combina -después de investigar mucho- notas de cuero, tabaco (para recrear el ambiente frío y el fumar en habitaciones), algún tono cítrico, flores (neroli, jazmín, rosas), cedro, nogal y sándalo y algo infaltable para que el olor sea completamente de 1816: una nota que reproduce el aroma de la tinta con la que se firmó el acta de la Independencia.