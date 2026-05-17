Gimnasia y Tiro: los secretos de la cancha más antigua del fútbol argentino

La batalla de los papeles

La investigación que permitió que la cancha del “Albo” obtenga ese reconocimiento se inició cuando el club buscó sumarse a un proyecto de Historia AFA destinado a reconocer a los estadios con más de un siglo de existencia. Sinatra no canta, pero cuenta: “Este departamento interno de la AFA no se quiso expedir pese a las pruebas que presentamos. Ferro Carril Oeste comenzó a hacer lobby para no perder esa distinción”, explica. Por eso, los historiadores de la entidad salteña elevaron la documentación al Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF). Ese organismo resolvió: Ferro posee el estadio (tribunas) pionero en Caballito, pero Gimnasia y Tiro es dueño de la cancha (campo de juego) más vieja del país, con actividad ininterrumpida desde marzo de 1904,