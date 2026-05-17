Gimnasia y Tiro: los secretos de la cancha más antigua del fútbol argentino

Resumen para apurados
- Gimnasia y Tiro de Salta posee la cancha más antigua de Argentina con actividad ininterrumpida desde 1904, según certificó el CIHF tras una investigación de historiadores locales.
- El hallazgo surgió de actas de 1904 y registros de cruces con Atlético Tucumán. El predio, antes polígono de tiro, evolucionó como un eje social y polideportivo clave en Salta.
- El club custodia hitos como el último gol de Maradona en el país. Actualmente, busca equilibrar su legado histórico con las presiones inmobiliarias y comerciales en Salta.
Cuando uno llega a la esquina de Vicente López y avenida Entre Ríos, una fachada obliga a detener el paso. Por el portón principal del Club de Gimnasia y Tiro, cuyo diseño arquitectónico imita la estética de un castillo, ingresan diariamente centenares de jóvenes con bolsos para practicar diversas disciplinas. Ese movimiento incesante en la sede deja ver una institución que funciona como un eje social en el centro de la capital salteña.
Allí llegan Facundo Sinatra y Facundo Vallejo, historiadores del “Albo”, que nos dan la bienvenida para iniciar una especie de visita guiada por las entrañas del club. Cruzar esa puerta es, un poco, como aventurarse en un túnel del tiempo: estamos a metros de la cancha más antigua del país aún vigente.
La batalla de los papeles
La investigación que permitió que la cancha del “Albo” obtenga ese reconocimiento se inició cuando el club buscó sumarse a un proyecto de Historia AFA destinado a reconocer a los estadios con más de un siglo de existencia. Sinatra no canta, pero cuenta: “Este departamento interno de la AFA no se quiso expedir pese a las pruebas que presentamos. Ferro Carril Oeste comenzó a hacer lobby para no perder esa distinción”, explica. Por eso, los historiadores de la entidad salteña elevaron la documentación al Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF). Ese organismo resolvió: Ferro posee el estadio (tribunas) pionero en Caballito, pero Gimnasia y Tiro es dueño de la cancha (campo de juego) más vieja del país, con actividad ininterrumpida desde marzo de 1904,
El sustento legal y periodístico de este récord posee un lazo directo con Tucumán. En 1903, los fundadores del entonces Club Atlético Salteño viajaron hacia el “Jardín de la República” para disputar una serie de encuentros contra Atlético Tucumán bajo la premisa de “aprender y divertirse”; cayeron 3-1, pero la leyenda agrega un detalle más. “En fútbol sabían que iban a perder, pero los salteños vencieron en el resto de las disciplinas”, afirma Vallejo. La devolución de gentilezas ocurrió en septiembre de 1904, cuando el plantel del “Decano” visitó Salta para jugar en el mismo rectángulo que el club ocupa hasta hoy. El acta de aquel encuentro, sumada a publicaciones de mayo de 1904 de un diario local, sirvió para certificar la antigüedad del suelo.
La mística polideportiva
Mientras se recorre el predio de casi 2,5 hectáreas en pleno centro, se observan las huellas y cicatrices del paso del tiempo. El terreno pertenecía en sus inicios a la Guardia Nacional, y albergaba un polígono de tiro. En 1904, la institución cambió su denominación por la actual como estrategia para obtener la cesión de esas tierras, manteniendo la práctica del tiro en el lugar hasta su traslado definitivo en 1936 debido al progreso: el polígono ya no estaba al lado del cerro; ahora había casas en el medio. Durante la presidencia de David Michel Torino, quien gobernó el club por 28 años consecutivos (1925-1953) y cuyo nombre bautiza oficialmente al estadio, el espacio se transformó en un complejo multidisciplinario que llegó a cobijar 16 subcomisiones activas.
La ciudad creció alrededor del terreno, pero esa identidad polideportiva nunca se perdió: en poco espacio conviven las canchas de básquet, vóley, tenis, squash, y la histórica sección de pelota paleta, cuyo actual presidente de subcomisión lidera la Asociación Argentina de la disciplina. La infraestructura del estadio de fútbol se desarrolló en paralelo a este crecimiento social: a finales de la década de 1930 se inició la construcción de la platea de cemento armado y techada, inaugurada finalmente en 1941.
Las torres de los dioses
El campo de juego presenta modificaciones profundas que reemplazaron antiguos sectores, como el viejo velódromo que rodeaba el césped. En abril de 1994, en el marco de un amistoso de la selección argentina ante Marruecos, se inauguraron dos tribunas: la segunda bandeja de “la Leguizamón” y “La Virrey”, la tribuna más grande. Aquella noche quedó registrada por el gol de penal de Diego Armando Maradona, su último tanto en territorio nacional vistiendo la camiseta albiceleste, un hito que hoy recuerdan distintos murales en las paredes del club.
La iluminación del estadio aporta otra línea de archivo: si bien los reflectores fueron sustituidos hace poco por tecnología LED, las estructuras metálicas de las torres son las que persisten desde su compra a Vélez Sársfield en julio de 1979.
Esas imponentes columnas de hierro habían sido estrenadas en Liniers el 6 de diciembre de 1969, en un amistoso del “Fortín” frente al Santos de Pelé. De esta manera las mismas moles de hierro que hoy custodian la Primera Nacional terminaron uniendo de forma invisible las gambetas de los dos astros del fútbol mundial.
La realidad urbana
En la actualidad, esa cotizada porción de tierra quedó atrapada en el centro comercial de Salta. El valor inmobiliario de la zona y las urgencias financieras del club forzaron el alquiler de una de sus esquinas estratégicas para una sucursal de una cadena de comida rápida, una decisión que abrió una grieta interna. “Yo no estuve de acuerdo, tengo miedo de que sea una punta de lanza”, advierte Vallejo. Mientras el debate continúa y el asfalto avanza, el rectángulo de la Vicente López resiste. El suelo más antiguo del fútbol argentino sigue exactamente en el mismo lugar.