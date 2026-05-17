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"No hay que bajonearse, hay que aprender", afirmó Yllana tras la derrota de San Martín

El entrenador "santo" llamó a no dramatizar la caída en tierras salteñas, valoró lo hecho por su equipo y reclamó algunas decisiones arbitrales.

No hay que bajonearse, hay que aprender, afirmó Yllana tras la derrota de San Martín Javier Corbalán / Especial para LA GACETA
Hace 1 Hs

Tras la derrota agónica de San Martín en Salta, Andrés Yllana trató de poner paños fríos en su diálogo con la prensa. “Este tipo de partidos nos va a pasar seguido. Contra Almagro nos tocó ganarlo, hoy nos tocó perderlo”, explicó. 

Algo fastidioso, no se olvidó de la terna arbitral: “Ellos jugaban brusco, pero igual nos cobraron más faltas a nosotros. Hay que contarlas”, protestó. 

Sobre el juego, valoró las chances creadas por su equipo: “Estábamos para llevárnoslo, pero desaprovechamos las que tuvimos”. “Esto se gana con goles; el jugador de ellos le pegó mal pero la clavó en el ángulo”, aceptó resignado. 

Consultado acerca del momento de los cambios, se plantó. “¿Cuál es el momento para hacer los cambios? ¿Es obligación hacerlos a todos? Para mí el equipo estaba bien, no me parecía que había para mejorar algo”, aseguró. “El que tenga la bola de cristal, que me avise antes”, completó.

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