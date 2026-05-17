Tomás García festejó su cumpleaños con un triunfo clave de Natación

Resumen para apurados
- Tomás García lideró a Natación y Gimnasia en la victoria 33-29 ante Tucumán Rugby en Yerba Buena para alcanzar la punta del Anual, celebrando además su cumpleaños en la cancha.
- El triunfo se basó en el dominio físico y estratégico del juego territorial. El equipo blanco venía de una derrota y encaró el clásico como una final para entrar a semifinales.
- La victoria consolida al club como firme candidato al título y fortalece la unión grupal. El objetivo ahora es mantener el liderazgo durante la etapa definitoria del torneo.
Natación y Gimnasia no sólo festejó un triunfo enorme frente a Tucumán Rugby en Yerba Buena. También vivió una tarde especial desde lo emocional. Uno de los protagonistas de la victoria “blanca” fue Tomás García, apertura del equipo, que celebró su cumpleaños dentro de la cancha y acompañado por el cariño de sus compañeros e hinchas.
“Una alegría tremenda, la verdad. Era un partido muy duro. Veníamos de una derrota y queríamos ganar para afianzarnos entre los cuatro primeros”, explicó el back tras el 33-29 que dejó a Natación como líder del Anual.
El apertura también contó lo especial que fue escuchar el clásico “feliz cumpleaños” desde afuera de la cancha mientras el equipo peleaba cada pelota. “Muy feliz. Está toda la gente del club, los amigos. Se ponen contentos por uno y por el equipo. Es lindo darles esta alegría también a ellos”, señaló.
García consideró que la clave del triunfo estuvo en el aspecto físico y estratégico del encuentro. “Estos partidos tan duros y decisivos pasan mucho por el contacto. Creo que lo supimos dominar. Además, planteamos bien nuestro juego: no jugar en nuestro campo, patear y recuperarla en territorio rival. La clave estuvo en los puntos de encuentro”, analizó.
Pese a la clasificación casi asegurada a semifinales, el apertura dejó en claro que el objetivo del club sigue siendo máximo. “Natación siempre va por todo. Va a competir y va por todo siempre”, afirmó.
Balance
Uno de los referentes del equipo, César Rivadeneira, también destacó el valor grupal de la victoria conseguida en una cancha históricamente complicada. “La sensación es increíble. Este grupo es una familia, somos todos hermanos. Se jugó hasta el último minuto con alma y vida, como caracteriza a Natación”, expresó el fullback.
El back remarcó que el convencimiento fue fundamental para quedarse con el clásico. “No negociamos nada. Sabíamos que era una final y la vinimos a jugar como tal”, aseguró.
Además, evitó hablar de revancha por lo ocurrido el año pasado y prefirió enfocarse en el presente del equipo. “Ya dimos vuelta la página. Somos un grupo muy trabajador y humilde, pero que sabe lo que quiere”, sostuvo.