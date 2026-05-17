Tomás García festejó su cumpleaños con un triunfo clave de Natación

Natación y Gimnasia no sólo festejó un triunfo enorme frente a Tucumán Rugby en Yerba Buena. También vivió una tarde especial desde lo emocional. Uno de los protagonistas de la victoria “blanca” fue Tomás García, apertura del equipo, que celebró su cumpleaños dentro de la cancha y acompañado por el cariño de sus compañeros e hinchas.