Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 17 de mayo

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros realizó el sorteo 179 del Tuqui 10 el 17 de mayo en Tucumán. El pozo de $277 millones quedó vacante y el Seguro Sale premió a un solo ganador local.
- Sin aciertos para el premio mayor, el pozo de $234 millones se acumuló. En tanto, un apostador de la capital ganó $11,4 millones y se entregaron diez premios por número de cartón.
- El próximo sorteo será el 24 de mayo con un pozo que superará los cientos de millones de pesos. La expectativa crece en la región ante el acumulado récord del popular juego de azar.
La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 17 de mayo el sorteo Nº 179 del popular juego Tuqui 10 sorteo Nº 179, que tuvo un pozo millonario de $277.252.448 y un premio “Seguro Sale” de más de $13 millones.
Números sorteados del Tuqui 10
Los diez números que salieron en el sorteo principal fueron:
01 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 19 - 20 - 22
El premio principal de $234.341.881,60 quedó vacante, ya que no hubo ganadores con los diez aciertos.
Cómo salió el Seguro Sale
En la modalidad “Seguro Sale”, los números sorteados fueron:
01 - 02 - 04 - 06 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21
La bolilla extra fue el número 11.
En este caso hubo un ganador, correspondiente a un apostador de San Miguel de Tucumán, quien se llevó un premio de $11.468.175,36.
Ganadores de números de cartón
Además, se entregaron diez premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:
129050
134149
167912
115015
214841
104336
107411
145441
153023
181538
Próximo sorteo del Tuqui 10
El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 24 de mayo de 2026 con cartón azul y un pozo estimado que volverá a superar los cientos de millones de pesos.