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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 17 de mayo

Conocé todos los números que salieron en el sorteo.

Un domingo más, el pozo del Tuqui 10 quedó vacante. Un domingo más, el pozo del Tuqui 10 quedó vacante.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros realizó el sorteo 179 del Tuqui 10 el 17 de mayo en Tucumán. El pozo de $277 millones quedó vacante y el Seguro Sale premió a un solo ganador local.
  • Sin aciertos para el premio mayor, el pozo de $234 millones se acumuló. En tanto, un apostador de la capital ganó $11,4 millones y se entregaron diez premios por número de cartón.
  • El próximo sorteo será el 24 de mayo con un pozo que superará los cientos de millones de pesos. La expectativa crece en la región ante el acumulado récord del popular juego de azar.
Resumen generado con IA

La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 17 de mayo el sorteo Nº 179 del popular juego Tuqui 10 sorteo Nº 179, que tuvo un pozo millonario de $277.252.448 y un premio “Seguro Sale” de más de $13 millones.

Números sorteados del Tuqui 10

Los diez números que salieron en el sorteo principal fueron:

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 17 de mayo

01 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 19 - 20 - 22

El premio principal de $234.341.881,60 quedó vacante, ya que no hubo ganadores con los diez aciertos.

Cómo salió el Seguro Sale

En la modalidad “Seguro Sale”, los números sorteados fueron:

01 - 02 - 04 - 06 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21

La bolilla extra fue el número 11.

En este caso hubo un ganador, correspondiente a un apostador de San Miguel de Tucumán, quien se llevó un premio de $11.468.175,36.

Ganadores de números de cartón

Además, se entregaron diez premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:


129050

134149

167912

115015

214841

104336

107411

145441

153023

181538

Próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 24 de mayo de 2026 con cartón azul y un pozo estimado que volverá a superar los cientos de millones de pesos.

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