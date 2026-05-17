Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 18 de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 18 de mayo en Tucumán una jornada fresca y mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y 16°C.
- El día iniciará con neblina y alta humedad del 85%. Los vientos soplarán desde el sur y noreste, mientras que las probabilidades de lluvias se mantendrán bajas, entre 0% y 10%.
- Se espera que las condiciones otoñales persistan durante la semana, con mínimas de hasta 6°C. El pronóstico extendido no prevé grandes variaciones térmicas ni precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y con cielo mayormente nublado en Tucumán para este lunes 18 de mayo. Las probabilidades de lluvias o lloviznas son bajas.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 16°, en una jornada marcada por la nubosidad variable y la presencia de neblina durante la madrugada.
Durante las primeras horas del día se espera neblina y temperaturas bajas, mientras que por la mañana el cielo estará parcialmente nublado. Hacia la tarde, las condiciones mejorarían levemente con algo de nubosidad, aunque por la noche volvería el cielo mayormente cubierto.
Pronóstico del clima
Según los datos difundidos, la probabilidad de precipitaciones será baja durante toda la jornada, con valores entre 0% y 10%. Los vientos soplarán desde el sur y el noreste con velocidades moderadas de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
El reporte meteorológico también indicó que la humedad rondará el 85%, mientras que la visibilidad se mantendrá cercana a los 10 kilómetros.
Para los próximos días, el pronóstico extendido prevé temperaturas otoñales en Tucumán, con mínimas que oscilarán entre los 6° y 11° y máximas que se ubicarán entre los 16° y 19°.