A Salta en paz: la gente de San Martín entre el mal recuerdo de la policía y una ruta más tranquila

Aun así, el malestar por el trato recibido históricamente en los operativos de frontera sigue latente en el inconsciente colectivo de la hinchada. José, otro seguidor, resumió el sentir de muchos ante los micrófonos. "Tenemos la enfermedad de quererlo al club y seguirlo a todas partes, pero a donde vamos nos tratan como delincuentes y no todos somos así. Nosotros venimos a dejar plata a la provincia, a consumir, y lo único que queremos es vivir el fútbol como un espectáculo en paz", sostiene.