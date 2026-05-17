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Aguilares: un hombre intentó matar a su padre con un machete

El joven fue detenido por la Policía.

Aguilares: un hombre intentó matar a su padre con un machete
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un joven de 21 años fue detenido este sábado en Aguilares tras intentar matar a su padre con un machete y un cuchillo en medio de un grave episodio de violencia familiar.
  • La Patrulla Motorizada acudió al barrio San Nicolás tras una alerta vecinal. El atacante intentó escapar pero fue reducido y se le secuestraron las armas blancas utilizadas.
  • El hecho causó conmoción local y la Fiscalía Criminal ya interviene en el caso. Se investigan las causas del ataque y el estado de la víctima para determinar las penas.
Resumen generado con IA

Un joven de 21 años fue aprehendido este sábado por personal de la Patrulla Motorizada Aguilares, luego de intentar atacar a su padre con un machete y un cuchillo en un grave episodio de violencia familiar ocurrido en el barrio San Nicolás.

El hecho se registró durante la noche, cuando efectivos policiales que realizaban tareas preventivas fueron alertados sobre una situación de violencia doméstica en esa zona de la ciudad.

Al llegar al lugar, los familiares señalaron a uno de los integrantes de la vivienda como el agresor y manifestaron que había atacado al padre de familia e intentado apuñalarlo con armas blancas.

Según informaron fuentes policiales, el acusado intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por los motoristas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un machete y un cuchillo que habrían sido utilizados en el ataque.

El joven fue trasladado a la Comisaría de Aguilares, mientras que la Fiscalía Criminal interviniente avaló la aprehensión y dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Violencia familiar en Aguilares

El caso generó conmoción entre los vecinos del barrio San Nicolás, debido a la violencia del episodio y al uso de armas blancas durante el ataque.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión y el estado de salud de la víctima.

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