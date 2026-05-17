Grabó cada kilómetro de los 21k Yerba Buena para demostrar que una enfermedad no la limita

Hoy, una de las imágenes más repetidas en sus redes es la de ella corriendo mientras sostiene el teléfono con una mano. Lo hace incluso cuando el cansancio aparece y las piernas empiezan a aflojar. “Saco el celular cuando siento que ya no doy más para recordarme que sí puedo”, explicó. Para muchos puede parecer solamente contenido. Para ella es algo mucho más profundo. “Es como dejar registrado ese momento donde la cabeza te dice que pares, pero vos seguís”.