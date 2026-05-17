Alertan por estafas con el álbum y las figuritas del Mundial 2026: cómo evitar caer en fraudes
El furor por el álbum y las figuritas del Mundial 2026 impulsó una ola de estafas virtuales en redes sociales y sitios falsos. Especialistas alertan sobre fraudes con transferencias, páginas clonadas y robo de datos personales.
Resumen para apurados
- Especialistas alertan sobre estafas virtuales con el álbum y figuritas del Mundial 2026 ante el aumento de ventas falsas en redes y sitios clonados a poco del inicio del torneo.
- Los delincuentes utilizan redes sociales para exigir transferencias anticipadas por productos inexistentes y distribuyen enlaces maliciosos que instalan malware para robar datos.
- Recomiendan operar solo por canales oficiales para mitigar riesgos. El fenómeno advierte sobre la vulnerabilidad de los usuarios ante eventos masivos y la sofisticación delictiva.
A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, el entusiasmo por conseguir el álbum y las figuritas ya empezó a crecer entre coleccionistas y fanáticos del fútbol. Sin embargo, junto con la demanda también reaparecieron distintas modalidades de estafas virtuales que buscan aprovechar el furor por estos productos.
Especialistas en ciberseguridad y organismos oficiales advirtieron sobre fraudes vinculados a falsas ventas online, perfiles truchos en redes sociales y páginas web que imitan sitios oficiales para robar dinero o datos personales.
Cómo funcionan las estafas con las figuritas del Mundial
Una de las maniobras más frecuentes consiste en publicaciones falsas de supuestos vendedores que ofrecen álbumes, cajas o paquetes de figuritas a precios tentadores a través de Instagram, Facebook Marketplace y otras plataformas.
En muchos casos, los estafadores exigen pagos anticipados mediante transferencias bancarias y luego desaparecen sin enviar la mercadería.
Según trascendió en distintos casos denunciados en el país, algunas víctimas llegaron a perder sumas millonarias tras intentar comprar grandes cantidades de figuritas por redes sociales.
Además, especialistas alertaron sobre otro riesgo cada vez más común: los enlaces que prometen descargar figuritas o álbumes en PDF de manera gratuita.
El peligro de las páginas falsas y el malware
Expertos en ciberseguridad advierten que algunos sitios fraudulentos pueden instalar software malicioso en los dispositivos apenas la persona ingresa al enlace.
Este tipo de programas, conocidos como malware, puede utilizarse para robar contraseñas, datos bancarios o información personal.
Empresas del sector detectaron portales clonados que imitan el diseño de tiendas oficiales para engañar a los usuarios durante el proceso de compra.
Por eso, recomiendan revisar cuidadosamente las direcciones web y evitar ingresar a páginas desconocidas compartidas por redes sociales o mensajes privados.
Qué recomiendan para comprar figuritas de manera segura
Ante el aumento de los fraudes, organismos especializados y empresas vinculadas a la comercialización del álbum difundieron una serie de consejos para reducir riesgos.
- Comprar solo en canales oficiales
También recomiendan desconfiar de publicaciones con precios demasiado bajos o vendedores que presionan para realizar transferencias rápidas.
- Verificar las páginas web
Pequeñas diferencias en el nombre de la página pueden indicar que se trata de una web falsa diseñada para engañar usuarios.
- Evitar transferencias directas
- Denunciar los fraudes