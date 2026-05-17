El primer candidato a ser el nuevo James Bond ordeñaba vacas en un pueblo inglés antes de triunfar en Broadway

Origen rural

Antes de que le llegara la fama mundial, Thomas Francis Barber, se crió en un entorno completamente rural: el pequeño pueblo de Thorpe Morieux, en el condado de Suffolk, Inglaterra. Francis hacía trabajo de fuerza y labor manual, lo que incluía desde cargar cosas hasta, literalmente, ordeñar vacas. En varias entrevistas recientes, debido a su explosión en Sunset Boulevard y su incorporación a series de Netflix, suele recordar entre risas que si el mundo de la actuación colapsara, él todavía tiene el conocimiento y la técnica física para volver al campo a ordeñar vacas o trabajar la tierra sin ningún problema.