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El primer candidato a ser el nuevo James Bond ordeñaba vacas en un pueblo inglés antes de triunfar en Broadway

Ganó el Premio Olivier por “Sunset Boulevard” y fue nominado a los Tony.

EN EL TEATRO. Francis (con la mano en el bolsillo) abrió la batalla por ser el Agente 007. EN EL TEATRO. Francis (con la mano en el bolsillo) abrió la batalla por ser el "Agente 007".
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El actor británico Tom Francis, de 26 años, realizó la primera audición oficial para interpretar a James Bond en la próxima película de la saga supervisada por Nina Gold.
  • Francis, ex trabajador rural en Suffolk, alcanzó el éxito en Broadway con 'Sunset Boulevard', ganando un Premio Olivier y participando recientemente en la serie 'You' de Netflix.
  • Aunque compite con figuras como Aaron Taylor-Johnson, su perfil inicia la renovación de la saga Bond 26. Se estima que el nuevo filme llegará a los cines recién durante el 2028.
Resumen generado con IA

Británico. Tiene 26 años y una reputación basada en su trabajo teatral. Esas son algunas de las características de Tom Francis, el primero en audicionar para ser el próximo James Bond. Es uno de los muchos artistas que compiten por el papel que fue interpretado en la última película de la franquicia por Daniel Craig en un proceso de selección que está en curso y que está supervisado por Nina Gold

“Tiene que irradiar atractivo sexual, además de lo obvio, como saber actuar”, dijo la directora de casting de 007. Los representantes de Francis y Amazon MGM Studios, el productor y financiero de la franquicia Bond, no hicieron comentarios sobre el trascendido.

El joven y talentoso actor ya conquistó el espectáculo mundial con su papel consagratorio como Joe Gillis en la aclamada y moderna versión de "Sunset Boulevard". El musical fue un fenómeno en Londres y en Broadway. 

En Inglaterra ganó el “Premio Olivier a Mejor Actor en un Musical” y en Estados Unidos fue nominado a los “Premios Tony”, en la misma categoría. En la televisión estadounidense formó parte de la exitosa serie de Netflix, You, interpretando a un personaje llamado Clayton en la quinta temporada.

Origen rural

Antes de que le llegara la fama mundial, Thomas Francis Barber, se crió en un entorno completamente rural: el pequeño pueblo de Thorpe Morieux, en el condado de Suffolk, Inglaterra. Francis hacía trabajo de fuerza y labor manual, lo que incluía desde cargar cosas hasta, literalmente, ordeñar vacas. En varias entrevistas recientes, debido a su explosión en Sunset Boulevard y su incorporación a series de Netflix, suele recordar entre risas que si el mundo de la actuación colapsara, él todavía tiene el conocimiento y la técnica física para volver al campo a ordeñar vacas o trabajar la tierra sin ningún problema.

Otros candidatos que figuran entre los favoritos para entrar en la contienda son los actores británicos Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson, así como la estrella australiana Jacob Elordi. La próxima película de James Bond, conocida provisionalmente como Bond 26, se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, por lo que no hay una fecha de estreno oficial confirmada, pero todo apunta a que llegará a los cines en 2028.

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