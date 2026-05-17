Tomate sin sabor: el científico que hace 30 años trabaja para recuperar el gusto perdido y cómo vos podés ayudar desde tu jardín

Los científicos demostraron que se puede recuperar el perfil molecular del tomate antiguo, pero el mercado masivo es implacable y sigue chipeado de la misma manera: a los productores no se les paga por el sabor, sino por el peso de las cajas y por la capacidad del tomate de no pudrirse en un camión. Si para lograr un sabor 10/10 hay que sacrificar aunque sea un 10% del rendimiento de la cosecha, muchos agricultores grandes no lo aceptarían. Por eso, el trabajo de Klee es un equilibrio constante: mejorar el sabor sin tocar el rendimiento.