Adiós a las camperas “chorizo”: los tapados de paño regresan como los protagonistas del invierno con líneas más limpias y sofisticación

Tanto los tapados de paño como los borceguíes son piezas que hoy consideramos "básicos", pero su verdadera explosión de popularidad (el momento en que pasaron de ser ropa funcional a ser el grito de la moda) ocurrió en épocas y por razones muy distintas.
Las camperas “puffer”, “inflables” o “chorizo” están casi sepultadas si se quiere estar a la moda invernal. Ya se perfilaba la situación porque esta parte del hemisferio mira hacia Europa cuando por estas latitudes hace calor y por aquellas, frío.
Las vidrieras ya empiezan a marcar el cambio y se ven poco de esos abrigos robustos. Son los tapados de paño, los que regresan como los protagonistas absolutos de los vestuarios. A diferencia de las camperas, comparadas por muchos con los salvavidas, este tipo de abrigo propone líneas más limpias, estructura y sofisticación sin resignar abrigo.
Esto lo convierte en una prenda ideal para quienes buscan verse más estilizados durante el invierno. Además, su diseño atemporal permite usarlo varios años sin que quede fuera de tendencia. ¿Pasará algo así con las “puffer”? ¿Volverán a estar en las vidrieras? Sólo el tiempo lo dirá.
Ahora, con esta tendencia europea, el tapado de paño confirma que no hace falta resignar abrigo para verse bien. Elegante, práctico y adaptable, deja en claro que las camperas inflables ya no son la única opción para enfrentar el frío con estilo.
En los pies, los tradicionales borceguíes parecen haber perdido toda su popularidad tras el regreso de las botas biker, un calzado inspirado en la estética de las motocicletas. La caña media estilizada con hebillas metálicas de colores dorado o plateado, la suela robusta es clave para no pasar frío y que no se mojen las medias en los días de lluvias.
La punta redonda es mucho más cómoda que los modelos angostos como las texanas y su material de cuero soporta el uso constante. Es uno de los zapatos más fáciles de combinar con distintos vestuarios porque suelen ser de color negro.