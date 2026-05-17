Adiós a las camperas “chorizo”: los tapados de paño regresan como los protagonistas del invierno con líneas más limpias y sofisticación

Las vidrieras ya empiezan a marcar el cambio y se ven poco de esos abrigos robustos. Son los tapados de paño, los que regresan como los protagonistas absolutos de los vestuarios. A diferencia de las camperas, comparadas por muchos con los salvavidas, este tipo de abrigo propone líneas más limpias, estructura y sofisticación sin resignar abrigo.