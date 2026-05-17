Durante la menopausia las mujeres pierden un 0,6% de masa muscular por año: por qué la proteína es clave para frenarlo

"La menopausia es una etapa en la que la densidad ósea disminuye significativamente. Una ingesta adecuada de proteínas, puede mantener fuertes los músculos y los huesos y prevenir la fragilidad, un factor independiente de mortalidad en la vejez", explica la dietista Shannon O’Meara. La especialista de la prestigiosa clínica Orlando Health de Estados Unidos es firme en su recomendación y prende las alertas porque a pesar de todos los beneficios que brinda el macronutriente, muchas mujeres no lo consumen como deberían ni antes, durante ni después de la menopausia.