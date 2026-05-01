Cartas de lectores: Elogios al fútbol europeo

El torneo de Champions League convoca a miles de aficionados, en especial al público argentino, que eleva ese fútbol como si fuera una sutileza de belleza. ¿Por qué hay tantos goles? Cualquiera que haya visto partidos hace 50 años diría que los equipos sudamericanos eran mejores que ellos. Independiente, Boca, Santos. El juego de ellos es velocidad, contragolpe y tiro al arco. Nadie marca atrás, todos juegan adelante, los goles son iguales en todos los partidos, y sobre todo errores infantiles de jugadores que no saben salir jugando... ese es el fútbol que la gente ve. Recuerdo cuando independiente le gana en un partido memorable al Liverpool la Copa Intercontinenal en 1984; y Boca, al Real Madrid en 2000. Hoy Palmeiras y Flamengo demostraron que pueden hacer grandes juegos. Defiendo al fútbol sudamericano, y el juego europeo esté lleno de falencias donde la táctica es la velocidad, el error del rival y sobre todo 11 tipos que están lejos de sus puestos. Si Perfumo, Passarella o Gallego estuvieran, o Chilavert en el arco, Dembélé o Harry Kane no llegarían al arco.