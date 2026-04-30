¿Cuánto cuesta el combo para viajar al Mundial de Fútbol?

“El costo total de asistir a la fase de grupos -incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos- se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía según el ingreso: para un argentino representa varios meses (o más) de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro”, analizó Damián Di Pace, director Focus Market. “La Copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales”, agregó. El precio promedio de las entradas sufrió un incremento del 1.258% (en dólares) desde Estados Unidos 1994 hasta 2026. Mientras que en 1994 el precio promedio rondaba los U$S 250, para esta edición se proyecta en U$S 3.395, con tickets de reventa que podrían duplicar o triplicar su valor original.