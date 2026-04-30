¿Cuánto cuesta el combo para viajar al Mundial de Fútbol?

Resumen para apurados
- Focus Market estima que viajar al Mundial 2026 en EE.UU. costará U$S 7.850 para ver a la Selección Argentina en junio, requiriendo un alto esfuerzo financiero para los hinchas.
- El presupuesto cubre entradas, estadía y traslados. Mientras un argentino necesita 10 salarios, un austríaco requiere 2,8. Las entradas subieron un 1.258% desde EE.UU. 1994.
- Damián Di Pace advierte que el encarecimiento de estos eventos profundiza la desigualdad, limitando el acceso solo a economías desarrolladas o sectores de muy altos ingresos.
Estar sentado el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, para ver debutar en el Mundial de Fútbol a la Selección contra Argelia y quedarse a ver los restantes dos partidos de la fase de grupos, el 22 de junio contra Austria y el 27 con Jordania, ambos en el AT&T Stadium Dallas, tendrá un costo total de U$S 7.850.
El combo incluye: entradas, a un promedio de U$S 840 por tres tickets; hospedaje, US$ 4.100 por 10 noches con desayuno (valores impactados por la alta demanda); alimentación y gastos varios, U$S 1.610; y traslados y vuelos internos, entre U$S 1.300 y US$ 1.450, de acuerdo con un informe desarrollado por la consultora Focus Market para el blog “Hablemos de Plata” de Naranja X. Si se busca una experiencia más premium, el presupuesto puede superar los U$S 12.000.
Disparidad en el esfuerzo de ahorro
Una de las mayores revelaciones del informe es la disparidad en el esfuerzo de ahorro entre los ciudadanos de los rivales de Argentina en fase de grupos. Mientras que un austríaco necesita apenas 2,8 salarios promedio para cubrir el viaje, un argelino requiere invertir más de dos años (25 meses) de su sueldo completo; en tanto, los argentinos deberán destinar, en promedio, 10 salarios netos para financiar la travesía mundialista.
“El costo total de asistir a la fase de grupos -incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos- se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía según el ingreso: para un argentino representa varios meses (o más) de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro”, analizó Damián Di Pace, director Focus Market. “La Copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales”, agregó. El precio promedio de las entradas sufrió un incremento del 1.258% (en dólares) desde Estados Unidos 1994 hasta 2026. Mientras que en 1994 el precio promedio rondaba los U$S 250, para esta edición se proyecta en U$S 3.395, con tickets de reventa que podrían duplicar o triplicar su valor original.