Cartas de lectores: La estatua de Ceres en el jardín de Sábato en Santos Lugares

Cada ciudad guarda un secreto. Buenos Aires tiene muchos, pero hay uno que no figura en los mapas: una estatua que desapareció de un parque y terminó en el jardín de un escritor. No fue un extravío. Fue, como tantas cosas en la vida de Sábato, una lenta transformación de la realidad en símbolo. La historia comienza en el Parque Lezama. Allí, entre senderos y bancos, se alzaba la figura de Ceres, diosa de la fertilidad y de la pérdida. Frente a ella, al atardecer, comienza “Sobre héroes y tumbas”: un joven se sienta, observa, espera. Y en ese gesto mínimo se abre una de las novelas más intensas de nuestra literatura. No es casual que sea Ceres. En la mitología, desciende al inframundo en busca de su hija. En la novela, ese descenso será inevitable: en Alejandra, en la historia familiar, en la ciudad misma y en ese abismo que es el “Informe sobre ciegos”. Desde el inicio, lo visible es apenas una superficie. Pero lo extraordinario ocurre fuera del libro. Con los años, cuando la novela ya era un clásico, la estatua fue retirada del parque y terminó en la casa de Sábato, en Santos Lugares. No como adorno, sino como presencia. Como si el objeto que había abierto la ficción necesitara cerrar su ciclo en la vida del autor. Nadie sabe exactamente cuándo ni bajo qué firma administrativa la ciudad decidió entregarle a Sábato la estatua de Ceres. Y tal vez no importe: fue por el año 1961 o 1962. Porque hay decisiones que no pertenecen del todo a la burocracia, sino a un territorio donde la cultura reconoce, sin necesidad de actas, aquello que ya es irreversible. Hay algo profundamente sabatiano en ese desplazamiento. La estatua deja el espacio público y se repliega en un jardín privado. Como sus personajes, todo tiende a volverse más interior, más denso. Y ese jardín no era cualquiera. Sábato había dado una instrucción precisa: no barrer las hojas secas. No quería la prolijidad artificial, sino el desorden del tiempo. Las hojas debían caer y quedarse, formando ese colchón crujiente que anuncia las estaciones. Ese gesto dice más que cualquier teoría. Hay allí una ética: no borrar la huella, aceptar que lo que muere permanece de otra forma. En ese suelo de hojas hay algo del clima de sus novelas: una belleza austera donde la vida y la caída conviven. Así, en ese jardín donde el tiempo no se barre, la estatua de Ceres encuentra su destino. Ya no es la figura de un parque, sino una presencia íntima, rodeada de silencio. La estatua ya no está en Lezama. Pero tampoco se ha ido. Como en Sábato, se ha retirado hacia un territorio más oscuro. Allí donde las hojas caen y nadie las levanta. El 30 de abril de 2026 se cumplen quince años de la muerte de Ernesto Sábato. Murió casi centenario, después de haber recorrido un camino singular: físico y matemático en su juventud, investigador en el laboratorio de Irène Joliot-Curie, y luego escritor mayor, uno de los grandes de la lengua junto a Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Este texto quiere ser, simplemente, un gesto de memoria: nuestro homenaje a quince años de su partida. Había sido el décimo de once hermanos, nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires. Criado bajo la severidad de un padre de educación espartana y marcado por un sonambulismo persistente en su infancia (según lo cuenta en su autobiografía “Antes del fin”), atravesó esas sombras iniciales para convertirse, sin embargo, en uno de los más grandes escritores de habla hispana que la Argentina dio al mundo.