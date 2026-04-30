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Cartas de lectores: Primero de Mayo II
Hace 5 Hs

El Primero de Mayo nuestro país tradicionalmente celebra el día de la Constitución Nacional y el Día de los Trabajadores. La Constitución es ley fundamental suprema del Estado para gobernar democráticamente a los ciudadanos. Los trabajadores son personas dignas que se ganan la vida mediante una tarea que con su continuidad cotidiana lleva alegría al alma y a la vida, y es una linda acción ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. En este año 2026 la situación socioeconómica sigue contagiada con políticas repetidas de gobiernos recaudadores, con funcionarios públicos que cobran altos salarios y una inflación que destruye la economía, con o sin reforma laboral, empobreciendo al ciudadano común y dejando a muchos en la indigencia y sin trabajo. Argentina es un país rico de naturaleza pero seguimos dependiendo de fondos exterminadores financieros. La falta de civismo permitió hasta importar lo mismo que producimos, desatendiendo a la salud, la educación y las obras públicas. Creo, por todo lo que acontece, que somos responsables de esta situación caótica. Igualmente, nunca abandonemos el amor, la honestidad, el trabajo, la solidaridad y la libertad que debe reinar en los hogares.

Pedro Pablo Castaño  

pedrin_ppc_concep@hotmail.com

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