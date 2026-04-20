“Dan ganas de dejar de jugar”: la furiosa reacción de Pablo Magnín contra el arbitraje argentino

El delantero de Sarmiento cuestionó el desarrollo de los minutos finales y dejó frases muy duras sobre lo ocurrido en Rosario. "Estas cosas dan ganas de dejar de jugar al fútbol. Ya nos pasó lo mismo con este árbitro", disparó, sin ocultar su malestar por el desenlace del partido. Luego redobló la crítica y sumó. "Ahora contra los amigos del poder de arriba", lanzó, en una declaración que rápidamente generó repercusión.