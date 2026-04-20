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La desafortunada frase de un futbolista de la Selección Sub-17 luego de caer con Colombia

Argentina perdió 4-0 en el Sudamericano y un defensor lanzó una frase que generó polémica.

La desafortunada frase de un futbolista de la Selección Sub-17 luego de caer con Colombia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina Sub-17 perdió 4-0 ante Colombia en la final del Sudamericano. Tras la caída, el defensor Felipe Echenique generó polémica con una frase agresiva contra sus rivales.
  • El equipo de Diego Placente sufrió dos expulsiones en un partido dominante de Colombia. Echenique, frustrado por el resultado, prometió revancha en el Mundial con un tono insultante.
  • El exabrupto se viralizó y podría derivar en sanciones de la organización. Esto empaña la campaña nacional y pone en riesgo la presencia del juvenil en la próxima cita mundialista.
Resumen generado con IA

La selección argentina Sub-17 sufrió una dura derrota al caer 4-0 frente a Colombia en la final del Sudamericano. El equipo nacional fue superado durante gran parte del encuentro, no logró reaccionar futbolísticamente y terminó el partido con dos jugadores expulsados en un cierre muy caliente.

Después del pitazo final, la frustración por el resultado quedó reflejada en varias reacciones dentro del campo de juego. Sin embargo, una declaración de Felipe Echenique terminó generando todavía más repercusión y rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

El defensor, que integra las divisiones inferiores de Lanús, habló con evidente enojo luego de la caída y lanzó una frase muy fuerte contra el rival. "Yo sé que lo vamos a arreglar en el Mundial y les vamos a romper el o... como lo hacemos siempre", expresó, dejando sorprendido al periodista que lo entrevistaba en zona mixta.

Las palabras del juvenil no tardaron en multiplicarse en redes, donde recibió numerosas críticas por el tono utilizado. Además, también se abrió la posibilidad de una sanción disciplinaria por parte de la organización, que podría impactar de cara al Mundial de Qatar previsto para noviembre.

Del golpe deportivo a una nueva polémica

Más allá del episodio extrafutbolístico, la derrota significó otro golpe para el conjunto dirigido por Diego Placente, que había realizado una destacada campaña en el torneo. Argentina volvió a quedar cerca del título, pero no logró coronar un buen certamen y cerró la jornada envuelta en controversia.

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