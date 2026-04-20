La desafortunada frase de un futbolista de la Selección Sub-17 luego de caer con Colombia

El defensor, que integra las divisiones inferiores de Lanús, habló con evidente enojo luego de la caída y lanzó una frase muy fuerte contra el rival. "Yo sé que lo vamos a arreglar en el Mundial y les vamos a romper el o... como lo hacemos siempre", expresó, dejando sorprendido al periodista que lo entrevistaba en zona mixta.