“Nos está costando”: la fuerte autocrítica de Coudet tras la derrota de River en el Superclásico

Sin excusas y con mensaje firme

Sobre el penal reclamado en el cierre del partido, el técnico prefirió no detenerse demasiado en el arbitraje y volvió a apuntar hacia cuestiones internas. "No quiero hablar del arbitraje. Yo tengo que hacerme cargo de que el equipo puede jugar mejor. La responsabilidad tiene que ser mía", afirmó. Finalmente, dejó una frase que resumió su preocupación y también su postura ante el desafío. "Nos está costando más de lo que pensaba, pero no voy a bajar los brazos", sentenció.