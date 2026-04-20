“Nos está costando”: la fuerte autocrítica de Coudet tras la derrota de River en el Superclásico

Resumen para apurados
- Tras perder 1-0 ante Boca en el Monumental, el DT de River, Eduardo Coudet, realizó una fuerte autocrítica hoy por el bajo nivel y la falta de juego colectivo en el Superclásico.
- El encuentro fue físico y con pocas chances. Coudet explicó que la lesión de Driussi alteró el plan y asumió la responsabilidad total del resultado, sin cuestionar el arbitraje.
- El técnico admitió que la mejora del plantel es más compleja de lo esperado. Este traspié obliga a profundizar el trabajo táctico para revertir el actual bache futbolístico.
Luego de la derrota por 1-0 frente a Boca en el Monumental, Eduardo Coudet se presentó en conferencia de prensa y dejó una autocrítica profunda sobre el momento futbolístico de River. El entrenador del “Millonario” reconoció que el equipo todavía está lejos de la versión que pretende y que necesita más tiempo de trabajo para corregir errores.
En el análisis inicial del encuentro, el DT describió un desarrollo cerrado, con mucha disputa física y pocas situaciones claras frente a los arcos. "Fue un partido típico de los Superclásicos: disputado, no se vio el juego de ninguno de los dos equipos", explicó. Luego agregó que tenían previsto jugar con líneas cortas y buscar espacios ante un rival replegado, aunque la salida temprana de Sebastián Driussi modificó lo planeado.
Más adelante, el “Chacho” remarcó que River alternó momentos buenos con fallas que terminaron condicionando el resultado. "Hemos tenido errores y también tuvimos situaciones para empatar el partido. Tenemos que seguir trabajando", expresó. Además, sostuvo que perder un clásico siempre genera dolor, aunque insistió en que la única salida es mejorar desde el entrenamiento y sostener la idea.
Cuando fue consultado por la jugada del gol de Leandro Paredes y por la marca sobre el mediocampista, Coudet evitó cargar responsabilidades individuales. "No creo que haya quedado libre. Hubo dos o tres lanzamientos suyos que nos agarró mal parados", señaló. También remarcó que en el segundo tiempo River manejó más la pelota, pero reconoció que le faltó profundidad para traducir ese dominio en situaciones concretas.
Sin excusas y con mensaje firme
Sobre el penal reclamado en el cierre del partido, el técnico prefirió no detenerse demasiado en el arbitraje y volvió a apuntar hacia cuestiones internas. "No quiero hablar del arbitraje. Yo tengo que hacerme cargo de que el equipo puede jugar mejor. La responsabilidad tiene que ser mía", afirmó. Finalmente, dejó una frase que resumió su preocupación y también su postura ante el desafío. "Nos está costando más de lo que pensaba, pero no voy a bajar los brazos", sentenció.