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Alarma en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 activó las alertas de tsunami

"Evacúen de inmediato hacia lugares seguros, como terrenos elevados o edificios de emergencia", advirtió la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Japón emitió una alerta de tsunami. Japón emitió una alerta de tsunami.
Hace 32 Min

Un potente terremoto de magnitud preliminar 7,5 sacudió la costa norte de Japón, lo que activó de inmediato las alertas de tsunami en la región. El sismo, registró una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho marino, puso en vilo al país asiático.

"Evacúen de inmediato hacia lugares seguros, como terrenos elevados o edificios de emergencia", advirtió la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), al instar a no abandonar los refugios hasta que el peligro haya pasado totalmente. Hasta el momento, se han detectado olas de 80 centímetros en el puerto de Kuji (Iwate) y se teme que alcancen los tres metros en las próximas horas.

El temblor se sintió con fuerza en Tokio, donde los rascacielos oscilaron durante varios segundos, y obligó a suspender los servicios del tren bala en Aomori. 

Mientras la cadena NHK mostraba barcos huyendo de los puertos para enfrentar las olas en mar abierto, el Gobierno activó un gabinete de crisis para monitorear las centrales nucleares de Onagawa y Fukushima, que por ahora no reportan anomalías.

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