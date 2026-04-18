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Tucumán Central busca dar el golpe y llegar a la cima del Federal A

El equipo de Walter Arrieta visitará desde las 11 a Boca Unidos con la chance de quedar como único líder si consigue su primera victoria fuera de casa.

CONCENTRADOS. Los jugadores de Tucumán Central llegaron hoy a la mañana a Corrientes. CONCENTRADOS. Los jugadores de Tucumán Central llegaron hoy a la mañana a Corrientes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central visita a Boca Unidos este domingo a las 11 en Corrientes por el Federal A. El equipo de Arrieta busca su primer triunfo visitante para quedar como único líder.
  • Con el debut de Maximiliano Martínez y cambios tácticos ante la baja de Collante, el DT busca solidez. El equipo llega tras una semana de ajustes físicos y tácticos en Villa Alem.
  • Un triunfo dejaría al 'Rojo' como puntero absoluto de la Zona 2, fortaleciendo sus aspiraciones de ascenso. El resultado definirá su permanencia en los puestos de clasificación.
Resumen generado con IA

Tucumán Central afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Federal A con la ilusión de sumar por primera vez en condición de visitante. Desde las 11, el conjunto dirigido por Walter Arrieta visitará a Boca Unidos en el cierre de la quinta fecha del Grupo 2. Francisco Acosta, de Santiago del Estero. será el árbitro.

El equipo de Villa Alem llega con expectativas altas: una victoria lo dejaría como único líder de la zona, mientras que un empate le permitiría mantenerse dentro de los cuatro puestos de clasificación. En ese contexto, el plantel trabajó durante la semana enfocado en sostener el rendimiento colectivo y corregir detalles para dar el golpe fuera de casa.

En cuanto a la formación, la principal novedad será el debut de Maximiliano Martínez como lateral izquierdo. Su inclusión aportará experiencia en el sector defensivo y permitirá el adelantamiento de Ezequiel “Chueco” Martínez al mediocampo, su posición natural. Este movimiento también responde a la ausencia del goleador Brahian Collante, quien deberá cumplir una fecha de suspensión.

En la previa del encuentro, Maximiliano Martínez destacó la importancia de su regreso y la preparación realizada: “Estoy contento por volver a jugar en mi provincia. Me vinieron muy bien estas dos semanas de pretemporada para ponerme a punto en lo físico, además de sumar bastante fútbol. Ellos van a salir a ganar, y nosotros debemos ser inteligentes y efectivos. Es fundamental estar concentrados. Iremos por la victoria”.

Por su parte, Nahuel Duarte anticipó un duelo exigente. “Será un rival difícil, como sucedió con Defensores de Puerto Vilelas. Lo importante es saber con qué nos podemos encontrar. Hay que estar tranquilos, tener paciencia y mucha concentración. Boca Unidos tiene jugadores de experiencia y no está claro quiénes jugarán porque han hecho varios cambios en los últimos partidos. Nosotros debemos enfocarnos en hacer bien las cosas; los puntos llegarán solos, y si sirve para quedar punteros, mucho mejor”, indicó.

En la misma línea se expresó Ramiro Alderete, quien remarcó el buen momento del grupo y la necesidad de afrontar el compromiso con seriedad: “Estamos bien, será un partido difícil. Hay que estar concentrados, en una cancha grande. Vamos a tratar de sacar un buen resultado. El grupo está muy bien”.

La fecha ya tuvo actividad con estos resultados: Juventud Antoniana cayó 2 a 1 ante Bartolomé Mitre; Sarmiento de Resistencia igualó 1 a 1 con San Martín de Formosa; y Sol de América de Formosa superó 2 a 1 a Defensores de Puerto Vilelas.

Con un plantel confiado y enfocado, Tucumán Central buscará dar un paso clave en sus aspiraciones dentro del torneo y demostrar que también puede hacerse fuerte fuera de casa.

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