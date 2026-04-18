Tucumán Central busca dar el golpe y llegar a la cima del Federal A

Por su parte, Nahuel Duarte anticipó un duelo exigente. “Será un rival difícil, como sucedió con Defensores de Puerto Vilelas. Lo importante es saber con qué nos podemos encontrar. Hay que estar tranquilos, tener paciencia y mucha concentración. Boca Unidos tiene jugadores de experiencia y no está claro quiénes jugarán porque han hecho varios cambios en los últimos partidos. Nosotros debemos enfocarnos en hacer bien las cosas; los puntos llegarán solos, y si sirve para quedar punteros, mucho mejor”, indicó.