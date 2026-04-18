Golpe a la industria: cerró la fábrica de una de las marcas de galletas dulces más antiguas de Argentina

El cierre de Tía Maruca en San Juan habla de la caída de uno de los líderes nacionales que, hacia la mitad de la década pasada, logró competir en primera línea con cadenas internacionales y mantenerse firme. Pero la actual situación económica terminó por derribar los intentos de Ripani de mantener la empresa a flote. No es la primera vez que la empresa se enfrenta a una crisis económica, pero sí la única que logró quebrarla.