Secciones
SociedadActualidad

Santos del 16 de abril: quiénes son los mártires, monjes y místicas que se celebran hoy y su historia

Se destaca la figura de Bernardita Soubirous, la humilde pastora francesa que aseguró haber visto a la Virgen María en una gruta de Lourdes, en 1858.

Santos del 16 de abril: quiénes son los mártires, monjes y místicas que se celebran hoy y su historia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia católica conmemora este 16 de abril el santoral de figuras clave como Santa Bernardita Soubirous y San Engracio, destacando su legado de fe y sacrificio en todo el mundo.
  • Destaca la historia de Bernardita de Lourdes y sus visiones de 1858, junto a los mártires de Zaragoza del siglo IV y la labor monástica de San Fructuoso de Braga en la península ibérica.
  • Estas figuras transformaron sitios como Lourdes en centros globales de peregrinación. El santoral preserva historias de resistencia y espiritualidad que trascienden la fe religiosa.
Resumen generado con IA

Cada 16 de abril, el santoral católico recuerda a un conjunto de figuras que, con vidas marcadas por la fe, el sacrificio o la contemplación, siguen siendo fuente de inspiración para creyentes en todo el mundo. Entre ellos, destaca Santa Bernardita Soubirous, la humilde pastora francesa que aseguró haber visto a la Virgen María en una gruta de Lourdes, en 1858.

Bernardita, canonizada en 1933, vivió en la pobreza, la enfermedad y el anonimato tras sus visiones. Murió a los 35 años, en un convento de Nevers, y fue enterrada sin pompa. Décadas después, su cuerpo fue hallado incorrupto, y su figura se convirtió en símbolo de fe sencilla y tenaz. Lourdes, el lugar de sus visiones, es hoy uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo.

El 16 de abril también se recuerda a San Engracio y compañeros mártires, que murieron en Zaragoza en el siglo IV durante la persecución de Diocleciano. Aunque se sabe poco con certeza histórica, su culto arraigó con fuerza en España, y su nombre sigue presente en iglesias y calles.

Otra figura destacada es San Fructuoso de Braga, obispo y abad visigodo del siglo VII, conocido por su vida ascética y su labor de organización monástica en la península ibérica. Fundador de varios monasterios, dejó una regla monástica que tuvo fuerte influencia en la época.

Completan el santoral San Lamberto de Lyon, obispo del siglo VII, y Santa Kateri Tekakwitha, la primera indígena norteamericana canonizada, aunque esta última suele recordarse en otras fechas en distintas regiones.

Aunque para muchos el santoral es apenas un dato del almanaque, en cada nombre se esconde una historia. En este caso, un mosaico de tiempos y geografías que va de los Pirineos franceses al Ebro romano, de las cuevas de los mártires a los silencios de los monasterios. Un recordatorio de que, más allá de la fe, la historia también se escribe en vidas discretas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
1

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano
2

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?
3

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
4

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima
5

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
6

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Más Noticias
Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Comentarios