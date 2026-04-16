Santos del 16 de abril: quiénes son los mártires, monjes y místicas que se celebran hoy y su historia

Aunque para muchos el santoral es apenas un dato del almanaque, en cada nombre se esconde una historia. En este caso, un mosaico de tiempos y geografías que va de los Pirineos franceses al Ebro romano, de las cuevas de los mártires a los silencios de los monasterios. Un recordatorio de que, más allá de la fe, la historia también se escribe en vidas discretas.