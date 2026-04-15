Santoral del 16 de abril: qué santo se celebra y por qué se lo recuerda

Nacida en 1844 en Francia, Bernardita es recordada por haber sido la protagonista de las apariciones de la Virgen María en la gruta de Lourdes, un hecho que dio origen a uno de los centros de peregrinación más importantes del catolicismo. Según la tradición, la joven aseguró haber visto a la Virgen en múltiples ocasiones, lo que con el tiempo fue reconocido por la Iglesia.