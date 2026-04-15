Santoral del 16 de abril: qué santo se celebra y por qué se lo recuerda

Resumen para apurados
- La Iglesia católica conmemora este 16 de abril a Santa Bernardita Soubirous, figura clave por las apariciones de la Virgen en Lourdes, destacando su legado de fe y humildad.
- Nacida en Francia en 1844, Bernardita dio origen al Santuario de Lourdes. La fecha también recuerda a San Benito José Labre y San Toribio de Astorga por su servicio religioso.
- Lourdes es hoy un centro global de peregrinación y sanación. El santoral diario refuerza la conexión espiritual de los fieles y fomenta la reflexión personal en la actualidad.
Cada 16 de abril, la tradición católica conmemora en su santoral a Santa Bernardita Soubirous, una de las figuras más reconocidas por los fieles en todo el mundo por su testimonio de fe y humildad.
Nacida en 1844 en Francia, Bernardita es recordada por haber sido la protagonista de las apariciones de la Virgen María en la gruta de Lourdes, un hecho que dio origen a uno de los centros de peregrinación más importantes del catolicismo. Según la tradición, la joven aseguró haber visto a la Virgen en múltiples ocasiones, lo que con el tiempo fue reconocido por la Iglesia.
A partir de entonces, Santuario de Lourdes se convirtió en un destino de fe que recibe millones de peregrinos cada año, muchos de ellos en busca de sanación espiritual y física.
El santoral también recuerda en esta fecha a otros santos y beatos, como San Benito José Labre, conocido por su vida de austeridad extrema y su dedicación a la oración, y a San Toribio de Astorga, destacado por su labor pastoral en la Iglesia primitiva.
El santoral católico forma parte de una tradición que asigna a cada día del calendario la conmemoración de figuras destacadas por su vida de fe, martirio o servicio religioso. Para muchos creyentes, conocer el santo del día es también una forma de conexión espiritual y una oportunidad para la reflexión personal.