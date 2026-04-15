El cañón más impactante de Argentina: dónde queda el santuario de paredones y ríos turquesa

Entre paradas estratégicas y puentes colgantes

A mitad de camino, el paisaje regala un respiro en La Playita. Situada a unos 6 kilómetros del inicio, esta costa de río marca un antes y un después en el trayecto: a partir de aquí, el terreno se vuelve más llano y amable, permitiendo que las piernas descansen mientras el espíritu se prepara para el tramo final. Es el preámbulo ideal para lo que viene: la famosa pasarela de metal que cruza el río Azul, el último umbral antes de alcanzar el refugio.