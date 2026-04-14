Seguridad Crimen en el country: lo que descubrió una perito detrás de la funda del celular de Mercedes Kvedaras La licenciada Paola Geipel, a cargo de la inspección ocular, detalló cómo encontró la escena del crimen. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Crimen en el country: lo que descubrió una perito en la funda del celular de Mercedes Kvedaras Por Santiago Mendieta Hace 15 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas SaltaCrimen en el country de Salta Tamaño texto Comentarios Lo más popular Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta “El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento