“El Mundial está cerca, pero en 12 meses pasan muchas cosas”: la mirada de Contepomi sobre Los Pumas rumbo a 2027

“El Mundial está a la vuelta de la esquina, pero también en 12 meses pasan muchas cosas”, explicó, dejando en evidencia que el camino hacia la cita mundialista no se construye de un día para el otro. En ese sentido, remarcó que el crecimiento del equipo debe ser progresivo. “Son esos pasitos que uno va dando los que te hacen llegar de la mejor manera”, dijo.