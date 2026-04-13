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“El Mundial está cerca, pero en 12 meses pasan muchas cosas”: la mirada de Contepomi sobre Los Pumas rumbo a 2027

El head coach de Los Pumas bajó el mensaje rumbo al Mundial 2027: priorizar el proceso, sostener la evolución y enfocarse en lo que el equipo puede controlar.

PASO A PASO. Contepomi prefiere mantener la cautela en la previa a la Copa del Mundo 2027. PASO A PASO. Contepomi prefiere mantener la cautela en la previa a la Copa del Mundo 2027.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Felipe Contepomi, DT de Los Pumas, detalló hoy en Argentina su estrategia para el Mundial 2027, priorizando el proceso diario sobre los resultados inmediatos para evolucionar.
  • El entrenador enfatiza controlar variables internas como el trabajo y el esfuerzo, dejando de lado factores externos. El plan incluye duelos próximos ante Escocia, Gales e Inglaterra.
  • Esta metodología busca una evolución constante. El enfoque en el presente pretende consolidar al equipo para llegar en óptimas condiciones a la cita de Australia en 2027.
Resumen generado con IA

Felipe Contepomi dejó en claro cuál es la lógica de trabajo de Los Pumas de cara al Mundial de Australia 2027. Si bien la Copa del Mundo aparece como el gran objetivo en el horizonte, el entrenador puso el acento en el proceso diario y en la importancia de sostener una evolución constante sin depender exclusivamente de los resultados.

“El Mundial está a la vuelta de la esquina, pero también en 12 meses pasan muchas cosas”, explicó, dejando en evidencia que el camino hacia la cita mundialista no se construye de un día para el otro. En ese sentido, remarcó que el crecimiento del equipo debe ser progresivo. “Son esos pasitos que uno va dando los que te hacen llegar de la mejor manera”, dijo.

Contepomi también hizo hincapié en una idea central de su gestión: enfocarse en lo que está bajo control. “El resultado depende de muchas variables, pero la única que nosotros podemos manejar es el trabajo y lo que ponemos”, afirmó, en referencia a factores externos como el rival, el clima o incluso decisiones arbitrales.

Por eso, el cuerpo técnico prioriza los desafíos inmediatos como parte del desarrollo. “Vemos de reojo el Mundial, pero hoy el foco está en Escocia, después Gales y luego Inglaterra”, señaló.

Así, Los Pumas avanzan con una premisa clara: construir desde el presente para llegar de la mejor manera al objetivo mayor.

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