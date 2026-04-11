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Amaya se reunió con Scioli y analizaron proyectos para potenciar el turismo en Tucumán

El titular del Ente Tucumán Turismo presentó los resultados de Semana Santa y analizó junto al funcionario nacional iniciativas estratégicas para consolidar la actividad en la provincia.

Amaya se reunió con Scioli y analizaron proyectos para potenciar el turismo en Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Domingo Amaya y Daniel Scioli se reunieron en Buenos Aires para potenciar el turismo en Tucumán tras el éxito de Semana Santa, analizando proyectos estratégicos y federales.
  • Tucumán alcanzó un 96% de ocupación hotelera recientemente. Se avanzó en el proyecto 'Los Caminos de Belgrano' y se destacó la Indicación Geográfica lograda por el Queso Tafí.
  • Con el turismo como política de Estado, se lanzará el circuito 'Queso y Vino'. Se espera la visita de Scioli para concretar iniciativas que generen impacto económico regional.
Resumen generado con IA

El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, mantuvo en la ciudad de Buenos Aires una reunión de trabajo con el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en la que avanzaron en distintos ejes vinculados al desarrollo y posicionamiento del turismo en la provincia.

Durante el encuentro, Amaya expuso el informe sobre el desempeño turístico durante Semana Santa, período en el que Tucumán alcanzó picos de ocupación hotelera de hasta el 96% en sus principales destinos. Entre los puntos más elegidos por los visitantes se destacaron Tafí del Valle, San Javier y El Cadillal, que encabezaron la demanda durante el fin de semana largo.

En ese contexto, se analizó el crecimiento sostenido del turismo religioso, un segmento en expansión en la provincia. Entre las propuestas más convocantes se mencionaron la tradicional obra “Vida y Pasión de Dios Hombre”, en Tafí del Valle, y el reciente Vía Crucis Náutico en El Cadillal, que reunieron a miles de fieles y turistas. A estas iniciativas se suma la oferta permanente de sitios emblemáticos como el Cristo Bendicente de San Javier y la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en San Pedro de Colalao.

Otro de los temas abordados fue el avance del proyecto “Los Caminos de Belgrano”, una iniciativa de alcance federal que busca poner en valor los distintos puntos del país vinculados al paso de Manuel Belgrano. La propuesta sería presentada oficialmente en mayo, tras el trabajo conjunto entre las provincias participantes. En esa línea, el secretario general del ETT, Marcos Díaz, ya había expuesto el proyecto en la última Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo, realizada en marzo en Rosario.

Durante la reunión, Scioli también felicitó a Tucumán por la obtención de la Indicación Geográfica (IG) del Queso Tafí del Valle, que se convirtió en el primer lácteo del país en acceder a esta distinción. El reconocimiento es resultado de más de 15 años de trabajo articulado entre el sector público y privado y abre nuevas oportunidades tanto para la producción como para el turismo en la región.

En este marco, se dialogó además sobre la creación de un nuevo producto turístico denominado “Queso y Vino”, un circuito que integrará dos de los principales emblemas del Valle Calchaquí, con el objetivo de fortalecer la experiencia de los visitantes en torno a la identidad gastronómica local.

“El secretario se mostró muy entusiasmado con visitarnos pronto en la provincia para profundizar en la concreción de estas propuestas. Es la línea que nos marca quien conduce los destinos de Tucumán, que es el gobernador Osvaldo Jaldo, quien ya dejó claro que el turismo es política de Estado, un motor económico que ya le dejó a las arcas provinciales más de 6.000 millones de pesos en la última Semana Santa”, afirmó Amaya.

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