Amaya se reunió con Scioli y analizaron proyectos para potenciar el turismo en Tucumán

En ese contexto, se analizó el crecimiento sostenido del turismo religioso, un segmento en expansión en la provincia. Entre las propuestas más convocantes se mencionaron la tradicional obra “Vida y Pasión de Dios Hombre”, en Tafí del Valle, y el reciente Vía Crucis Náutico en El Cadillal, que reunieron a miles de fieles y turistas. A estas iniciativas se suma la oferta permanente de sitios emblemáticos como el Cristo Bendicente de San Javier y la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en San Pedro de Colalao.