Consejos para evitar pérdidas en la trilla

Varios organismos de investigación indican que existen técnicas de medición rápida, efectiva y económica, que permiten una mejor cosecha, con las menores perdidas posibles. Esto resulta fundamental, sobre todo en un año en el cual las condiciones climáticas reinantes durante el cultivo hicieron de lo suyo, complicando de sobre manera los cultivos y, por ende, sus rendimientos. Devido a esto, adoptar medidas de control de cosecha para minimizar las pérdidas de cosecha resulta fundamental para que se logre sacar del lote todo el grano posible que quede al final del ciclo productivo.