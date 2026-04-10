Argentina tiene uno de los trenes más largos de Sudamérica: cómo es el mítico recorrido

Las paradas son 15 en total, funcionando como pequeños puertos terrestres que conectan el AMBA con el corazón del NOA. Desde la salida en Retiro, el tren se detiene en puntos estratégicos como Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario (Sur y Norte), San Lorenzo, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó y Ceres, hasta ingresar a Santiago del Estero por Pinto, Colonia Dora y La Banda. Finalmente, el gigante de hierro atraviesa Cevil Pozo y Alderetes antes de descansar en la histórica plataforma de San Miguel de Tucumán.