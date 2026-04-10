Red de corrupción infantil en el sur tucumano: investigan captación de menores a través de videojuegos

Juzgado Federal.
Resumen para apurados
- La Justicia Federal investiga una red de corrupción infantil que captaba menores mediante videojuegos en el sur de Tucumán, tras una denuncia radicada recientemente.
- La causa se originó en la justicia ordinaria y pasó al ámbito federal por la gravedad del delito. La maniobra consistía en el contacto inicial con niños a través de juegos online.
- El caso alerta sobre riesgos digitales para menores y refuerza la necesidad de controles. Se busca determinar si la organización tiene conexiones fuera de la provincia.
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