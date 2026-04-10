El tiempo en Tucumán: las lluvias darán una tregua pero el cielo seguirá cubierto

Resumen para apurados
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Las lluvias cesarán en Tucumán y se espera una jornada con mucha nubosidad, en el cierre de la semana. Según el pronóstico del tiempo, la máxima llegaría a los 22 °C, en el inicio de un período que promete temperaturas más cálidas para el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la humedad fue del 95% durante las primeras horas del viernes, mientras que la temperatura mínima fue de 16 °C. La nubosidad fue del 98% y los vientos fueron suaves, desde el sector noreste.
Las precipitaciones que se extendieron durante la madrugada cesarán antes de media mañana y para el medio día la nubosidad descendería hasta el 70%. La temperatura promediará los 20 °C y la humedad rondará el 80%.
La máxima anunciada de 22 °C se alcanzará durante la tarde, al tiempo que la nubosidad y la humedad se sostendrán por encima del 70%. Los vientos serán moderados del sector este.
Para la noche no se descartan lloviznas aisladas en el noreste de la provincia y en el sudoeste, mientras que no se esperan nuevas precipitaciones sobre la capital. La temperatura descenderá hasta los 18 °C y la nubosidad sería del 70%.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN advierte para el sábado una mínima de 15 °C y una máxima de 24 °C, para una jornada con mucha nubosidad y humedad. Mientras tanto, el domingo sería el día más cálido, con una máxima de 28 °C y un cielo algo más despejado.
Se espera que el sábado cesen las lluvias y que la nubosidad descienda parcialmente. Las temperaturas serían idénticas al viernes mientras que para el domingo se espera que la nubes continúen disipándose y que la máxima pueda alcanzar los 24 °C.