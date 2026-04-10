Caso "Propofest": advierten sobre el uso indebido de anestésicos

Controles y desvíos

“Si bien nosotros decimos que hay preponderancia en el ámbito de la salud, no quiere decir que no esté por fuera. Hay personas externas que pueden tener contacto con los fármacos y esto implica una dificultad mayor porque estaríamos frente al circuito del comercio ilegal del producto”, advirtió Sánchez. “Lo que pasó en el Hospital Italiano puede pasar en cualquier institución. Ahí se ve la importancia de la prevención y de los controles de cómo se manejan estos fármacos. En Argentina existe la trazabilidad de los fármacos. Todos los medicamentos vienen con número de lotes, números de partidas que traen los envases. Con estas cifras se puede saber en dónde estuvo el medicamento desde que salió del laboratorio que lo produjo hasta el paciente que lo está utilizando o la farmacia que lo está dispensando. De esta forma se puede advertir si hay un desvío de los fármacos en las instituciones”, concordó Unías.