Caso Arregui: un documento de San Martín se vuelve clave en la causa millonaria

La información surge de una declaración jurada presentada en enero de 2026, que fue firmada el presidente Oscar Mirkin, y en la que se admite que, si bien la institución tenía contratos con la ART de la Caja para su personal, nunca se había incorporado a los futbolistas ni integrantes de los cuerpos técnicos, debido a que estos cuentan con cobertura propia dentro del sistema del fútbol argentino.