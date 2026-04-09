Caso Arregui: un documento de San Martín se vuelve clave en la causa millonaria

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán admitió que no aseguraba a sus jugadores en la Caja Popular, complicando la demanda de $1.400 millones de Adrián Arregui por una supuesta incapacidad física.
- La declaración jurada de la ex dirigencia reveló que los futbolistas no tenían póliza de ART. La Caja denunció una posible asociación ilícita por irregularidades en el reclamo.
- La justicia investigará un presunto entramado de corrupción. El fallo sentará un precedente sobre la cobertura de ART en el fútbol y la responsabilidad civil de los clubes tucumanos.
El conflicto judicial que involucra a Adrián Arregui sumó un nuevo capítulo y expuso un dato crucial. San Martín reconoció formalmente que nunca aseguró a sus futbolistas en la Caja Popular de Ahorros.
La información surge de una declaración jurada presentada en enero de 2026, que fue firmada el presidente Oscar Mirkin, y en la que se admite que, si bien la institución tenía contratos con la ART de la Caja para su personal, nunca se había incorporado a los futbolistas ni integrantes de los cuerpos técnicos, debido a que estos cuentan con cobertura propia dentro del sistema del fútbol argentino.
Ese punto se convirtió en uno de los ejes centrales de la estrategia judicial de la Caja frente a la demanda millonaria iniciada por Arregui, quien reclama más de $1.400 millones por una supuesta incapacidad derivada de una lesión sufrida en 2019.
Denuncia penal y acusaciones de irregularidades
A partir de esa documentación, las actuales autoridades de la Caja (el interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante) avanzaron con una denuncia penal.
Durante la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Caja, Norry fue categórico. “Este jugador no tiene póliza con la Caja Popular. Habida cuenta de que San Martín en algún momento nos informó que no tiene asegurado ningún jugador en la ART, creemos que esto configura o podría configurar una asociación ilícita”, declaró.
Según explicaron, los futbolistas no mantienen un vínculo laboral tradicional, sino contratos de carácter civil, por lo que sostienen que Arregui nunca estuvo vinculado con la Caja y la Caja no tiene por qué brindarle ni pagarle ninguna indemnización.
Cuestionamientos sobre la incapacidad
Otro de los puntos señalados es la supuesta contradicción entre el grado de incapacidad denunciado y la actividad profesional del jugador.
Mientras un informe médico le otorgó un 45% de incapacidad, las autoridades remarcaron que el mediocampista continuó su carrera sin impedimentos. “Arregui nos hace la denuncia en octubre del 2023 y estaba tan incapacitado que inmediatamente se va a Alianza Lima a jugar la Copa Libertadores”, afirmó Norry.
Investigación por posible “entramado”
El abogado de la Caja, Gonzalo Guerra, confirmó que la presentación judicial se realizó bajo la figura de asociación ilícita. “Hemos denunciado formalmente actos de corrupción, en palabras sencillas, un entramado que parte del jugador; con connivencia de personas que están dentro de la administración o también por fuera”, señaló.
En paralelo, la Caja notificó formalmente a San Martín y dejó planteada su posición ante una eventual resolución adversa en la causa. “Si por alguna razón hay una condena, vamos a ejercer el derecho de repetición de todo el dinero que deba pagar la Caja”, advirtieron las autoridades, señalando al club como responsable directo del vínculo contractual con el jugador.