Falcioni encontró el "11" ideal en Atlético Tucumán y busca ratificarlo contra Tigre

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni repetirá el equipo de Atlético Tucumán este domingo ante Tigre en el Monumental, buscando ratificar la evolución del juego pese a la derrota ante Rosario Central.
- El DT consolidó un once con Juan Infante recuperado. Falcioni mantiene la base utilizada en Copa Argentina y el torneo, aprovechando su primera semana completa de entrenamientos.
- La continuidad del esquema busca inyectar seguridad al plantel y sumar puntos para salir del fondo. La decisión marca el rumbo táctico de Falcioni para estabilizar al equipo.
El esfuerzo pareció ser en vano y el sabor en boca estuvo lejos de ser el más dulce, pero la derrota de Atlético Tucumán frente a Rosario Central dejó algo más que puntos en el camino. Fue, tal vez, la muestra más notoria de cierta evolución en el volumen de juego y, ante todo, en el cambio de actitud de un equipo que hace tiempo sufre cada vez que le toca viajar lejos de casa. Para Julio César Falcioni, las sensaciones se materializan en una sola idea: la de haber encontrado, por fin, su “11” ideal en el “Decano”.
La afirmación puede sonar prematura considerando que el ciclo apenas acumula cuatro partidos en el Apertura (con un saldo de una victoria, un empate y dos derrotas), pero el concepto se hace evidente en cada decisión del “Emperador”. El equipo que cayó en Arroyito fue el mismo que había logrado avanzar en la Copa Argentina diez días atrás. A su vez, el “11” de aquella victoria sobre Sportivo Barracas fue idéntico al que se impuso 1-0 sobre Gimnasia, en el primer festejo del ciclo.
Un cambio por izquierda
¿La única modificación de fondo en estos encuentros? El regreso de Juan Infante, quien tras recuperarse de una lesión en la rodilla intenta ganar ritmo para volver a su mejor versión. La postura de Falcioni es clara: para el DT, Infante es el titular por encima de Ignacio Galván.
El entrenador empieza a ver señales positivas en el armado de un bloque que ya consolida su columna vertebral. “Tratamos siempre de sostener, de dar responsabilidades y confianza. Poco a poco lo vamos logrando, encontrando las mejores sociedades. Encontramos una sociedad muy buena por izquierda; tenemos que seguir buscando para poder intentar ser profundos por los dos costados”, explicó el DT. Además, destacó la importancia de haber tenido, por primera vez desde su llegada, una semana de trabajo completa sin compromisos entre semana. “Esperamos en las que vienen poder seguir acumulando cargas y, de esa manera, tener un mejor rendimiento”, profundizó.
Recupera un soldado
Las variantes fuera de la cancha también parecen conformar al cuerpo técnico. Lautaro Godoy, Alexis Segovia y Ramiro Ruiz Rodríguez son algunos de los revulsivos preferidos del “Emperador” en los últimos encuentros. “Los chicos que entraron hicieron un buen trabajo más allá del esfuerzo que habían hecho los que estuvieron desde el inicio”, señaló respecto a los recambios.
Para este domingo frente a Tigre, desde las 17.30 en el Monumental, Falcioni recuperará a un nombre que supo ser clave: Kevin Ortiz. El volante cumplió sus dos fechas de suspensión tras la expulsión ante Barracas Central y ya está a disposición. Sin embargo -al menos logre ganarle la pulseada a Javier Domínguez-, todo indica que el DT sostendría el esquema y los nombres una vez más.
De esta manera, el equipo saldría por tercer partido consecutivo con: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Infante; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Domínguez, Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
La intención de Falcioni es nítida. Sostener el “11” no es sólo una decisión táctica; es un mensaje directo a una parte importante del plantel. Es una inyección de seguridad que ratifica que el camino transitado, pese al último traspié en Rosario, es el correcto. Este domingo, frente al “Matador”, el “Decano” tendrá la oportunidad de respaldar esa confianza del técnico y empezar a materializar la idea en puntos concretos que le permitan salir del fondo.