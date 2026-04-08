Falcioni encontró el "11" ideal en Atlético Tucumán y busca ratificarlo contra Tigre

El esfuerzo pareció ser en vano y el sabor en boca estuvo lejos de ser el más dulce, pero la derrota de Atlético Tucumán frente a Rosario Central dejó algo más que puntos en el camino. Fue, tal vez, la muestra más notoria de cierta evolución en el volumen de juego y, ante todo, en el cambio de actitud de un equipo que hace tiempo sufre cada vez que le toca viajar lejos de casa. Para Julio César Falcioni, las sensaciones se materializan en una sola idea: la de haber encontrado, por fin, su “11” ideal en el “Decano”.