San Martín regresó de Córdoba con una sonrisa, pero el desafío sigue siendo la eficacia ofensiva

Desde el comienzo, el partido entregó un dato central para el análisis. Yllana modificó todo el equipo. No hizo retoques aislados ni preservó una base: cambió todos los nombres y, aun así, San Martín mantuvo varios comportamientos reconocibles. Esa, sin dudas, es una buena noticia. El equipo alternativo sostuvo el orden, tuvo intensidad para presionar y mostró una idea clara sobre cómo disputar el partido. Hubo debuts, regresos y futbolistas con poco rodaje que respondieron dentro de una lógica colectiva. “Yo siempre les digo a todos que, cuando saco a uno y pongo a otro, no es porque no confíe en el que sale, sino porque también confío en el que entra. Hoy eso se vio”, explicó el DT en la conferencia de prensa.