Escándalo en el hockey mendocino: reactivan una causa por abusos en un "bautismo"

Las víctimas fueron vendadas utilizando toallas femeninas. El expediente relata cómo las agresoras forzaron a una adolescente con fobia a los peces a oler atún hasta hacerla llorar, y obligaron a otra a ponerse en cuatro patas para morder un hueso de perro. Además, les frotaron ají picante en la lengua, desatando severas reacciones alérgicas. El testimonio suma acciones denigrantes adicionales como la decoloración capilar sin consentimiento, el contacto de una morcilla en las zonas íntimas de las adolescentes y la utilización de un profiláctico relleno de yogur para intimidarlas y humillarlas brutalmente.