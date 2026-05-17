Trabajar menos, producir igual: el experimento noruego que desafía la cultura laboral tradicional

Los resultados fueron tan satisfactorios que 10 de las 11 empresas decidieron continuar con la semana reducida al terminar la prueba. Los trabajadores más jóvenes son quienes cuestionan con más fuerza el modelo heredado. También ponen en alerta que el sistema es perfectible, más cuando llegan las notificaciones fuera de horario y la mensajería instantánea que perturba las horas de descanso de un día regular de trabajo, una de las situaciones por las que en Noruega quieren hacerle lugar a la semana laboral de cuatro días.